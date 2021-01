Supper Moment拆解新碟《Everything Is You》　11幅油畫藏隱喻？

去年完成新碟網上音樂會的樂隊Supper Moment,上月22日推出全新專輯《Everything Is You》。已有兩年沒有推出新專輯的Supper Moment,在2020年也沒有停下創作的腳步。新碟除了用了差不多一年時間籌備製作,及早前反傳統未派歌先辦音樂會外,還首次嘗試跨地域合作。在第一波主打〈用呼吸栽種最艷美的花〉後,12月接連推出的兩首感人歌曲,分別是講述父子情的〈波板糖〉和動人情歌〈Yes I Do〉,恰巧兩首窩心主打的MV均找來台灣著名導演執導,故事更增添一份濃濃的動人氛圍。

↓↓↓《Everything Is You》11幅油畫藏隱喻?點圖放大看部分畫作

+ 6 + 6 + 6

與金曲獎入圍導演合作身份轉換 寫出感人作品

早前上架的〈波板糖〉MV,請來兩度入圍金曲獎最佳音樂錄影帶獎項的導演Birdy邱柏昶執導,並由實力派演員隆宸翰、黃湘婷和《親愛的房客》內備受觸目的童星白潤音演出這個感人作品。因為疫情關係樂隊未能飛到當地參與,於是找了香港導演喬力操刀,在香港完成樂隊畫面的部份。他們表示這也是首次採用這種跨地域合作的方式共同完成一個MV,並十分感激兩地團隊的配合。

歌曲〈波板糖〉緣於這幾年間隊員的身份轉換,如今Supper Moment其中兩位成員鼓手阿達和bass手CK已當了爸爸。當初那個還未長大的小伙子,由被擁抱到給予擁抱,竟也到了成為別人肩膀的年歲。這個新角色令他們再次回望以往父母親的責任與承擔,也感受到父親這個新身份伴隨而來的不安和勇氣。歌曲也描述成長後「大丈夫」雖然已告別大男孩,但偶爾還是會想穿梭時光,回到過去在父母懷內安躺的那個純真片刻。

↓↓↓點圖放大逐格睇〈波板糖〉MV

+ 4 + 4 + 4

導演重新解讀「我願意」的雙重意思 感激醫護奉獻時間生命

而日前全球同步發布的另一首感人情歌〈Yes I Do〉,除了是一首與求婚有關的歌曲,MV更描述在疫情期間醫護人員犧牲奉獻的感人故事。MV邀請到亦是曾入選金曲獎最佳音樂錄影帶獎的黃婕妤Remii Huang導演,由演員梁正群及前黑澀會美眉小薰(黃瀞怡)演出,兩人精湛的演技感動所有人!雖然同是由於疫情,Supper Moment無法到台北MV拍攝現場,仍透過視像探班感謝導演及演員的付出。

〈Yes I Do〉這首歌圍繞求婚話題,視像探班時Sunny竟反而恭喜小薰,原來是恭喜她入圍今年金鐘獎迷你劇集最佳女主角,讓當時的拍攝現場揚溢一片喜氣!MV導演黃婕妤說:「疫情期間看到很多感人的故事,尤其我對醫護人員的辛苦有很深的感觸, 『Yes I Do』 除了是我願意嫁給你之外,還代表我願意奉獻我的時間、生命去幫助這些人。」導演的故事令MV不單是一個浪漫求婚故事,還呈現當今全球仍被疫情籠罩的情景下醫護人員的辛酸,引起不少共鳴。

↓↓↓點圖放大逐格睇〈Yes I Do〉MV

+ 6 + 6 + 6

國語版首與其他作詞人合作邀約葛大為、黃俊郎填詞

Supper Moment於今天推出的除了《Everything Is You》外,《Everything Is You (國語版)》這個版本的專輯亦同步於台灣地區推出。有別於Supper Moment過去詞曲創作皆不假他人之手,這次國語專輯的歌曲中,有六首歌都是由廣東版重新填上國語詞,這也是Supper Moment出道以來首次和其他作詞人合作,Supper Moment表示: 「同一作品要用兩種語言創作,對我們來說還是有一定困難的。黃俊郎和葛大為老師一直是我們很欣賞的填詞人,他們精準的拿捏了原歌詞的精髓,讓我們由衷感謝和佩服。」

↓↓↓點圖放大看Supper Moment網上演唱會精彩場面

+ 7 + 7 + 7

大碟概念圍繞循環 一切都是你 一切也取決於你

專輯名稱「Everything Is You」有兩個含意。概念源於某次在巡演的飛機上,Sunny偶爾看到身邊正累極而睡的團員,覺得大家相遇繼而聚了13年一起做音樂很奇秒,於是想寫一些歌多謝身邊一直支持他們的人。樂隊深感一個人是無法完成所有東西,每人都需要無數的身邊人跟自己一同前行。所以「Everything Is You」的意思一開始是來自 「一切都是你」-是團隊裡的每一個「你」。

後來再延伸下去,這個「你」也可能包括了自己。因為每一個選擇造就了每一個相遇;自己選擇怎樣去處理,才會接觸到每樣的人和事,到達每一個地點。而專輯另一個核心概念是「循環」。世界在影響著我們孕育出不同的價值,而我們的生命則繼續建構著世界的軌跡,就像一個相互影響的密閉循環,每個角度選擇的累積,都和自己的經驗和價值觀呼應。兩個版本的專輯的也因著「循環」的概念,曲序上分別以順行及逆行的方式倒轉排列,蘊含巧思。

Supper Moment新碟《Everything Is You》(KKBOX授權使用)

音樂班底新合作與欣宜、阿水等好友組合唱團現驚喜

Supper Moment這次找來六位音樂圈中好友組成合唱團,負責新碟其中六首歌曲的合唱部份。分別是歌唱老師Benny King、和音Coey Young、樂隊觸執毛的主音Jan Curious、Joyce鄭欣宜、Lo/o (Fabel成員盧祝君)及唱作歌手吳林峰。新專輯除了繼續和阿Bert合作監制、Matthew Sim負責混音外,製作班底亦加入了Greytone的J1M3、Nick Wong黃兆銘和色士風手Timothy Sun參與部份編曲和管弦樂編寫演奏,為專輯注入新元素。

Supper Moment新碟《Everything Is You》封面。

油畫貫穿全碟 展現人生各種不同面貌

新碟的突破不止於音樂上。這次《Everything Is You》實體專輯由封面到內頁,都沒有Supper Moment的相片,反之由多幅抽象畫作貫穿,當中的作品皆出自年青藝術家Manny Yip手筆。她就每首歌曲背後的意思創作出11幅畫,並將這11幅作品糅合而成一幅更大的油畫,作為專輯的封面。透過抽象的畫風、具厚度的顏料質感和筆觸,及封面若隱若現大小不一的手指,希望呈現出每個個體獨特的想法和迥異的價值,也同時象徵著人在生命不同階段的各種面貌。

【本文獲「KKBOX」授權轉載,按此收聽文中歌曲,立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲!】