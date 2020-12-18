男排女將｜鄧麗欣真係才女？一晚寫好主題曲　歌名《著地》藏隱喻

從2002年出道，你眼中的鄧麗欣可能是每晚看到的《男排女將》中的排球教練蔣家瑜；是《金都》的張莉芳；又或是葉念琛電影中的「阿寶」。但對筆者來說，依舊是沒有角色及劇本框架，歌手時期的鄧麗欣最為親切。

在今年以前，曾以為Stephy已經放棄了歌手的身份，完全轉型成為演員，但幸好，今年Stephy終於推出兩首歌曲，其中一首更是她久違7年的親自填詞作品！可能有不少樂迷也不知道Stephy是一個填詞人，但其實Stephy在歷年也有不少的詞作，在06年時更包辦了《Fantasy》中的所有歌詞，當中筆者最喜歡的是〈天使／魔鬼〉（Stephy本人也很喜歡這首作品），大家看完訪問後可以重溫一下。

相關圖輯：多圖｜鄧麗欣分享中學打排球舊相 清純氣質逼人勁驚喜！（點圖放大↓↓↓）

+ 48 + 48 + 48

久違七年重新執筆填詞

〈著地〉推出之前，已對外宣傳是由Stephy填詞，當時已令筆者非常期待，但原來Stephy在最初對這次填詞是有猶豫。「因為我已很久沒有填詞，不知自己能否駕馭。而且我很少寫快歌，以前寫的歌都是慢歌為主，對快歌不是太有把握。第二是因為這次由Paul（黃貫中）作曲及監製，他的要求一定很高。」但再三考慮以後，Stephy發現自己才是填詞的最適合人選。

因為在劇集拍攝以後，已有很多有關排球、鼓勵性的信息想放到歌中，再加上對角色的了解，令她只花一晚就把歌詞填好。歌中透過「排球著地」鼓勵大家要勇敢面對失敗。「球已著了地笑一笑吸口氣從頭再做儲備飛躍起」正道出這個道理。

相關圖輯：5位體壇健將轉型做歌手 鄧麗欣曾入港青方力申仍是紀錄保持者（點圖放大↓↓↓）

+ 15 + 15 + 15

填詞心態的轉變

談及填詞上的心態，Stephy表示每首她寫的歌都代表她心中的想法，亦坦承現時填詞與當年的心情亦有不同，「不同的地方當然是成長了，現在回看以前的一些歌詞，也會驚訝自己當時為何會這樣想。」Stephy也笑言：「歌曲及角色也是與我共同成長，若我現在唱一首以前的歌，可能會唱得較好，但也會失去了當時清純及真摯的感覺，而歌詞也是這樣。」

至於云云作品之中，還有那一首是Stephy很快就填好？Stephy毫不猶豫的回答：「〈黑白照〉，也是用了一晚就寫好，因為是一首很個人感受，而且有很多我想說的東西包括在內。」當年這歌獲得不少正面迴響，相信除曲風以外，也是Stephy當時真摯的歌詞感動了大家。

點圖放大看更多《男排女將》精彩劇照↓↓↓

演員VS歌手

自2015年起，Stephy一直鮮有音樂作品，她亦直言自己是比較喜歡演員身份：「如果只是純粹唱歌，像這次劇集的主題曲或是演唱會、演出等等，我是非常享受。但因為（推出新歌）有很多其他的配套及包裝，令我覺得自己是比較適合當演員。」但今年推出的兩首主題曲，也令Stephy心癢癢想推出新的個人單曲，「因為是真的喜歡唱歌，也覺得現時的市場跟以前不同，能以較舒服及有趣的方式宣傳，所以會積極考慮。」

而問及新歌題材，Stephy也笑言會做一些大家意想不到的事，但肯定不會是以前的方向，而且態度上亦會跟以往有所不同：「我很懂得自己，那時候的風格也不是自己最喜歡。所以有機會再做，一定會做一些自己真心想做的東西。」

樂迷期待而久的演唱會？

除新歌外，相信很多樂迷亦十分期待Stephy的演唱會（上一次在香港演出，已是「看透鄧麗欣07演唱會」），Stephy亦非常想念在香港的舞台演出，「雖然我在其他地方也有舉辦演唱會及演出，但面對香港的觀眾確是很久以前的事，而且很想給我的歌迷一個交代！」最後，Stephy更透露真的有在構思演唱會！「這麼長時間沒有做（演出），所以想將最好帶給大家，一直也在等待一個好的時機，而我感覺這個時機應該很快出現。」

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】