陳天翱Eagle出道親任曲詞編監　拒做林家謙第二：最緊要同自己比

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-13 14:56

ViuTV王牌選秀節目《全民造星》成功為演藝圈帶來新血，更打造出男團MIRROR及ERROR，新一代男神姜濤人氣之高亦成為廣告商寵兒，在演藝圈佔據的版圖愈來愈闊。《全民造星II》廿強，精通鋼琴、結他等各種樂器，素有音樂才子之稱的陳天翱（Eagle）曾為谷婭微的《安守本份》及許廷鏗的《Negative》作曲，近日上架EDM（Electronic Dance Music）曲風的本人出道歌《Leave the World Behind》，更全能地親手包辦詞曲編監四職，出歌兩星期已超越AGA的《City Pop》，登上香港電台中文歌曲龍虎榜第18位。

談起出道作為何會選擇本地較罕見的EDM曲風，Eagle就透露歌曲在自己睡房誕生，又表示有情意結：「自己喜歡另類啲嘅音樂，加上由細到大都係聽外國嘅音樂多，例如：EDM、Rock、Foreign等……」除此以外亦希望為樂壇尋求突破，也讓聽眾有更多選擇：「香港太多相類似嘅情歌、太沉悶，既然已經有咁多專業音樂人、歌手做緊，自己就想做啲市場冇乜嘅歌、行條唔同嘅路，亦唔想被歸類為普遍嘅流行歌手。」他續言：「相信有好多獨立、甚至主流歌手都嘗試緊廣東歌嘅可能性，而百花齊放嘅樂壇就係由獨特嘅音樂組成，希望大家一齊努力去建立新氣象。」

點擊圖輯睇《Leave the World Behind》MV片段：

+ 17 + 17 + 17

Eagle在《造星II》結束後接受訪問時透露曾有公司拋出過橄欖枝，不過在經深思熟慮後他還是堅持做獨立音樂人：「冇限制係其一，加上自己其實頗喜歡現在的生活，較無拘無束，喺冇壓力嘅情況下會做到啲更貼近自己所喜歡的音樂。」針冇兩頭利，只有自己肩負更多才能換取更多自在：「難處都唔少，例如Terence（林家謙）都係乜都要自己度、自己諗，細到放音樂上邊個Streaming platforms、幾錢都要計得好小心，始終獨立音樂人能夠投放嘅金錢有限，但我相信一切都係個好好嘅學習過程，亦更珍惜每次做歌、表演嘅機會。」

陳天翱Eagle獲林家謙力撐。

至於一手包辦曲詞編監，Eagle就表示可以100％「我手寫我心」：「希望歌曲的靈魂能更一致地表達出來，每粒音跟詞的配搭加上編曲能添上更多層次。」他又道出背後辛酸：「自己詞曲編監係因為無錢，請監製、編曲、全部都係錢，要請較專業甚至頂尖的更不在話下，幸好一直從事幕後工作，認識到不少對音樂很有熱誠和要求的音樂人願意相助。」談起同樣自己親自包辦曲詞編監的林家謙亦闖出自己的一片天，會否以他為目標，Eagle就說：「無視仼何人為目標，最緊要係同自己比較，每日是否做得比之前更好，有進步就問心無愧。」