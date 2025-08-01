AP潘宇謙檳城音樂節與台人氣男團合唱新歌　笑談結緣動力火車趣事

AP潘宇謙｜香港創作才子AP潘宇謙日前應馬來西亞988電台邀請飛往檳城，出席「After Work Fest 檳城無限PLAY」音樂盛會，成全場唯一香港歌手，太太與兩兒子亦齊齊到場支持！為報答大馬樂迷的熱情，AP特別選唱了於本月即將推出的新專輯裏、未發表的主打歌《相對靜止》，更與台灣人氣男團理想混蛋同台合唱，率先曝光雙方的合作！完騷後，AP因論盡漏掉外賣，竟與偶像動力火車「結緣」。



香港創作才子AP潘宇謙出席「After Work Fest 檳城無限PLAY」音樂盛會（官方圖片）

AP的太太與兩兒子亦齊齊到場支持（官方圖片）

一連兩日於檳城Padang Kota Lama舉行「After Work Fest 檳城無限PLAY」音樂盛會，慶祝馬來西亞988電台創台29周年，邀得動力火車、理想混蛋、方泂鑌、張智成、陳泳希、王赴穎等到場獻唱，AP是全場唯一香港歌手！

他以華語和粵語與觀眾互動，會場氣氛瞬間炒熱，更首度送上未發布新歌《相對靜止》，這是AP與理想混蛋的破天荒合作，兩個單位更在活動上同台演出，默契滿分！AP又興奮地走到台下，與樂迷合照、握手，大派福利！

AP與台男團理想混蛋的破天荒合作的未發布新歌《相對靜止》（官方圖片）

他表示：「一直也覺得理想混蛋的音樂很厲害，沒想到有一天可以跟他們合作。他們性格都非常好，是一個很愛音樂的團隊，這次合作有很多美好的回憶。剛剛在台上玩得很盡興，樂迷非常熱情，令我感覺超好！作為香港唯一代表，真的非常榮幸，感謝988電台的邀請，希望以後有更多人留意香港的創作歌手。」

AP表示本次作為香港唯一代表，和理想混蛋合作很愉快（官方圖片）

首次造訪檳城，AP對當地印象深刻：「天氣真的非常熱！第一天去了附近著名的熟食中心，有很多不同的選擇，全部味道也非常不錯，最驚艷是炒粿條！」他透露其中的趣事：「因為太多美食，我最後買了五家外帶，結果忘了拿某店的麵，還好動力火車的經理人在那裏。我就打電話拜託他們幫吃，很搞笑！然後我想『這樣動力火車是不是就記得我了？』，哈！」

原來動力火車是AP的偶像，他說：「活動上看到動力火車，他們是大前輩，所以我不敢過去打擾，只敢默默看着。但是，這次認識了另一位台灣創作歌手郭家瑋，他的聲音很特別，希望有機會合作。」

AP笑談與偶像動力火車有關的外賣趣事（官方圖片）

對於檳城、台北與香港三地的海港城市特色，AP潘宇謙笑說自己很少去海邊：「因為我不會游泳，哈哈。但是檳城街景特別有味道，尤其在老街區，有很多歐式建築，我們剛好還看到一輛古董車，感覺像極在歐洲，很喜歡！」