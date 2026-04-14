陳蕾紅館爆滿後六月首登倫敦　視障藝人舉《凡星》歌詞應援惹淚崩

繼今年三月香港站四場全數爆滿後，陳蕾將帶著她的音樂新旅程遠赴英國，舉行樂迷熱切期待的倫敦首演。這次演出以最新專輯《凝》為核心，誠邀樂迷一同凝視最真實的自我，看清個人成長與生命中的每一個面向，擁抱完整的我。

今年三月陳蕾演唱會香港站四場全數爆滿。（公關提供）

倫敦演唱會重溫經典作品

對於首次於倫敦演出，陳蕾直言驚喜並非重點：「我未必會揀一啲大家意想不到嘅cover，因為第一次嚟倫敦開音樂會，我好想盡量帶一啲耳熟能詳、大家最期待嘅歌曲，希望全部都可以喺今次唱比大家聽。」意味樂迷有機會一次過重溫她歷年的經典作品。

陳蕾6月將開倫敦演唱會。（公關提供）

街頭藝人無聲表演《凡星》

在今次主辦棋人英國正式官宣之前，宣傳團隊特意在倫敦，舉行一場別具心思的pre-launch預熱活動。邀請了當地著名街頭藝人Valentine The Statue，於Covent Garden手持一塊印有《凡星》歌詞「誰都可發光，只要找對地方」的紙牌進行無聲表演。寓意陳蕾即將登陸英國；同時歌詞正正是街頭藝人的寫照，路邊就是他們發光的舞台。

陳蕾得知後感動說：「見到佢拎住嗰句歌詞，第一個感覺真係好驚訝同感動。好多朋友都有Send俾我睇，佢仲要係盲人，而且揀咗《凡星》裡面我覺得最有意思嘅一句。希望喺倫敦見到呢塊牌、識中文嘅朋友，都可以帶到一份力量俾佢哋。」

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下一站鎖定華語市場

被問及倫敦站後會否延伸至更多城市，陳蕾坦言收到各地樂迷訴求，包括多倫多、加拿大、新加坡及馬來西亞等廣東歌及華語音樂市場。「但我畢竟冇英文歌，唔夠膽走太遠住。希望保守啲，去多啲華人嘅地方先。」

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《陳蕾完整的我音樂會 2026 倫敦站》

演出日期：2026年6月5日（星期五）

演出時間：晚上8時（英國時間）

演出地點： indigo at The O2, London

門票價格：£108 G/F GA（全企位）/ £128 G/F VIP（全企位 + 見面會）/ £88 Balcony（座位） £128 Kings Row（座位）/ £68 Rear Balcony（企位）

優先預售日期及平台 ：2026年4月14日早上10時（英國時間）O2 Priority ：https://priority.o2.co.uk/tickets

公開售票日期及平台： 2026年4月16日早上10時（英國時間）AXS： https://www.axs.com/uk

主辦單位 ：棋人英國

協辦單位 ：光尚娛樂、華通娛樂

唱片及經理人公司 ：香港華納唱片

宣傳夥伴： Emanation Global Entertainment