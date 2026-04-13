BIGBANG 20週年三子合體登科切拉　一小時全開演出再創韓流神話

K-pop傳奇男團BIGBANG適逢出道20週年，今日（13日）強勢登陸科切拉音樂節（Coachella）Outdoor Theatre舞台！GD（權志龍）、太陽、大聲以三子陣容強勢現身，一出場即掀起全場瘋狂尖叫。雖然成員縮減，但三人默契依舊。現場擠滿來自全球的VIP（Bigbang粉絲暱稱），不少粉絲在音樂響起的一刻已激動落淚。

GD身穿皮草亮相。（Coachella 2026 live截圖）

太陽真空上陣。（Coachella 2026 live截圖）

大聲身穿皮衣。（Coachella 2026 live截圖）

時隔六年終於兌現的「科切拉之約」

2020 年，BIGBANG 在全員退伍結束「軍白期」後，原定以科切拉作為重啟演藝事業的首秀。可惜當時新冠疫情全球爆發，導致音樂節被迫取消。這場消失了六年的約定，讓 VIP 們足足等待了兩千多個日夜，今次重返科切拉令粉絲十分激動。

現場氣氛十分熱烈。（Coachella 2026 live截圖）

唱足60分鐘無冷場

今次演出足足唱足60分鐘，歌單堪稱「回憶殺」大合集。三人以《BANG BANG BANG》及《FANTASTIC BABY》等熱門神曲串燒開場，引爆全場氣氛。隨後更唱出《SOBER》、《HARU HARU》及等多首經典歌曲，引發全場萬人大合唱。

更驚喜連連的Solo及小分隊環節，包括太陽的《RINGA LINGA》、GD的《POWER》、以及兩人合體的《GOOD BOY》。大聲更帶來充滿喜感的《看我，貴順》獨唱，現場氣氛High爆。最後一首歌《STILL LIFE》唱完，三人相擁轉圈，令台下的VIP瞬間陷入淚海。

太陽激動除衫。（Coachella 2026 live截圖）

GD solo唱《POWER》（Coachella 2026 live截圖）

兩人演唱《GOOD BOY》（Coachella 2026 live截圖）

大聲獨唱《看我，貴順》極具喜感現場氣氛High爆。（Coachella 2026 live截圖）

最後一首歌《STILL LIFE》唱完，三人相擁轉圈。（Coachella 2026 live截圖）

最後一首歌《STILL LIFE》唱完，三人相擁轉圈。（Coachella 2026 live截圖）

將開世巡演唱會

BIGBANG頂尖的Live實力再次證明，即使多年未合體，他們依然是屹立不倒的「韓流天花板」。隨著科切拉演出的完美落幕，粉絲們也更加期待接下來即將展開的BIGBANG 20 週年世界巡迴演唱會。