BIGBANG 20週年三子合體登科切拉 一小時全開演出再創韓流神話
撰文：薯條
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K-pop傳奇男團BIGBANG適逢出道20週年，今日（13日）強勢登陸科切拉音樂節（Coachella）Outdoor Theatre舞台！GD（權志龍）、太陽、大聲以三子陣容強勢現身，一出場即掀起全場瘋狂尖叫。雖然成員縮減，但三人默契依舊。現場擠滿來自全球的VIP（Bigbang粉絲暱稱），不少粉絲在音樂響起的一刻已激動落淚。
時隔六年終於兌現的「科切拉之約」
2020 年，BIGBANG 在全員退伍結束「軍白期」後，原定以科切拉作為重啟演藝事業的首秀。可惜當時新冠疫情全球爆發，導致音樂節被迫取消。這場消失了六年的約定，讓 VIP 們足足等待了兩千多個日夜，今次重返科切拉令粉絲十分激動。
唱足60分鐘無冷場
今次演出足足唱足60分鐘，歌單堪稱「回憶殺」大合集。三人以《BANG BANG BANG》及《FANTASTIC BABY》等熱門神曲串燒開場，引爆全場氣氛。隨後更唱出《SOBER》、《HARU HARU》及等多首經典歌曲，引發全場萬人大合唱。
更驚喜連連的Solo及小分隊環節，包括太陽的《RINGA LINGA》、GD的《POWER》、以及兩人合體的《GOOD BOY》。大聲更帶來充滿喜感的《看我，貴順》獨唱，現場氣氛High爆。最後一首歌《STILL LIFE》唱完，三人相擁轉圈，令台下的VIP瞬間陷入淚海。
將開世巡演唱會
BIGBANG頂尖的Live實力再次證明，即使多年未合體，他們依然是屹立不倒的「韓流天花板」。隨著科切拉演出的完美落幕，粉絲們也更加期待接下來即將展開的BIGBANG 20 週年世界巡迴演唱會。