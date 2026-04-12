Suede闊別10年唱爆西九 　音樂橫跨三十載不同年代歌迷全場high爆

英倫殿堂Britpop樂隊Suede的《The Antidepressants Tour in Hong Kong》，昨晚 (11日) 在西九文化區安盛竹翠公園圓滿完成，這也是樂隊相隔整整10年載譽歸來舉行巡唱。主辦單位棋人娛樂製作早前宣布於竹翠公園場內特設攤位售賣周邊商品，引來不少樂迷提早入場購買心頭好，他們更把買到手的Suede logo T恤即時穿上，為欣賞Suede的精彩演出時多添一份儀式感。

Suede闊別10年唱爆西九。

Suede音樂橫跨三十載影響不同年代歌迷

昨晚演唱會全場爆滿，觀眾年齡羣有老有嫩，由此可見Suede的音樂橫跨三十載，影響著不同歲數的歌迷。當樂隊一出現在台上，全場觀眾即時尖叫並從座位站立起來，主音Brett Anderson 為大家送上最新專輯《Antidepressants》的《Disintegrate》和同名歌曲，接著來自樂隊出道初期的 《Trash》、《Animal Nitrate》引來全場大合唱，像在為Suede的演出吶喊助威，場面非常熱鬧。

Suede音樂橫跨三十載影響不同年代歌迷。

全場氣氛由開場High至完場

今次Suede 的舞台設計非常簡潔，沒有花巧的裝置，純以精彩的Live 音樂打動全場觀眾。樂隊共獻唱了接近20首歌曲，Brett 毫不吝嗇在台上施展他招牌式的 Fing 咪動作，而且他全晚彷彿有用不完的精力邊跳邊唱，帶動全場氣氛由開場High 至完場。Brett 在分別獻唱 Saturday Night 和 Beautiful Ones 時，他更特別走到台下和觀眾互動，讓大家感到驚喜，最後樂隊以一曲Life Is Golden 為全晚演唱會畫上了完美句號。

全場氣氛由開場High至完場。

在完成香港站的巡唱後，棋人娛樂製作將會邀請Suede到訪內地四個重要城市，包括上海(4月15日)、杭州(4月19日)、北京(4月23日)和廣州(4月25日)，讓當地樂迷現場親身感受Suede的《The Antidepressants Tour》獨特的音樂魅力。