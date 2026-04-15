許志安以「失敗者」身份推新歌勉勵大眾　MV邀《夜王》蔡蕙琪演出

許志安日前正式宣布加盟神燈娛樂有限公司，同日推出最新廣東單曲《信天翁》。久未發表廣東歌的他形容，新歌充滿力量，不單單是一首歌，更是一份來自「失敗者」的真實贈言，送給將要成功的下一個你。



許志安日前正式宣布加盟神燈娛樂有限公司。（官方提供圖片）

許志安首支廣東單曲《信天翁》面世

許志安坦言，近年一直有出歌的打算，但對於該推出怎樣的作品，始終未有明確方向。直至去年在Big Four演唱會期間，唱片公司老闆Duncan 向他推薦了一首歌。他回憶道：「做完幾場 show 之後，我靜靜地聽，覺得這首歌好有力量，好適合我。反過來想，今次可能是歌曲在選我，而不是我在選歌。」

許志安坦言自己一直有出歌的打算。（官方提供圖片）

《信天翁》由 Vincent Chow 作曲、林若寧填詞、劉志遠編曲、Alvin Leong 監製。林若寧以「信天翁」為歌名，因為這種海鳥擅長利用海風長距離翱翔。當環境不如意、遇上逆風，會觀察風向與規律，將阻力轉化為推力。許志安說：「《信天翁》以音樂詮釋逆風飛翔的人生智慧，給大家對逆風再起步的體會與信念 ，集合了面對低谷後重新振作的勇氣與溫度。有時候，困境正是帶領你飛得更遠的動力來源。」許志安更特別提到，歌詞中最喜歡的一句：「未斷氣，亦搏鬥死過活過」更是特別喜愛，說：「很多時候人會活在不自在的感覺當中，但只要自己不放棄自己，一直堅持下去，死過活過，才是人生的真諦。」

許志安勉勵大眾「未斷氣，亦搏鬥死過活過」（官方提供圖片）

逆境非阻滯而是飛得更遠的動力

談及未來，許志安現時最希望為自己帶來的突破，是舉辦一個全新的、屬於「許志安」的個人演唱會。他期望在舞台上，以最真實的音樂與經歷，與觀眾分享這些年的成長與沉澱。

其中一個故事MV，找來了近期參與賀歲片《夜王》、憑「葵芳」一角爆紅的女演員蔡蕙琪演出。（官方提供圖片）

《信天翁》MV 講述三位不同背景、正面臨人生關口的主人翁。他們各自收到一句簡短的觸動話語，繼而選擇踏出改變的一步，當自己的信天翁，拍翼飛向未知的天空。其中一個故事，找來了近期參與賀歲片《夜王》、憑「葵芳」一角爆紅的女演員蔡蕙琪演出。許志安說：「這些都是導演的眼光。在《夜王》還未正式上映時，導演已經在 casting 中挑選了葵芳，也感謝 MV 中另外兩個故事的演員，他們的演出令歌曲與故事昇華融合。」

許志安說在《夜王》還未正式上映時，導演就專門找蔡蕙琪來出演MV。（官方提供圖片）

MV 中還有一個許志安非常欣賞的導演巧思——將《信天翁》的歌詞放進故事角色的飯盒中。角色一打開飯盒，便得到一份突如其來的鼓勵。這份小小的溫暖，正與歌曲「在逆境中為彼此打氣」的精神一脈相承。《信天翁》現已於各大音樂平台上架，MV同步首播。