中年好聲音4丨范子睿爆晒Rap功High到眼鏡起霧　唯一被淘汰無憾

《中年好聲音4》4月12日晚8點翡翠台播映「團隊搶分戰」上半場，24強選手分成4組，每場會有兩隊進行六次一對一PK賽，勝出者可為自己的隊伍贏得一分，而每隊都有一次機會使用「天喜堂王牌」，若果勝出便雙倍得分。



《中年好聲音4》4月12日晚8點播映「團隊搶分戰」上半場。（公關提供）

團隊搶分戰戰況激烈

4月12日晚一集是「范子睿隊」Vs「鄭仲豪隊」，戰情相當激烈！戰果如下：莫家淦《Shall We Talk》82分Vs科亞高巴《男人KTV》87分（王牌）、許雲妮《每一句說話》82分Vs周志康《直上》88分、范子睿《饒舌歌》90分（王牌）Vs許美琪《耶利亞女郎》87分、錢偉浩《你是我的眼》82分Vs鄭仲豪《葡萄成熟時》84分、鄭家聲《花無雪》87分（勝）Vs黎若雪《心血來潮》87分、馬浩宜《愛你的宿命》87分（勝）Vs唯一《All Of Me》87分。

團隊搶分戰戰況激烈。（公關提供）

「范子睿隊」連輸兩局

「范子睿隊」在連敗兩局比數0：3落後的情況下，原本打算「守尾門」的「頭號殺手」范子睿提早出場救火，獻唱Rap歌《饒舌歌》，以全晚最高分90分成功撼贏「喊包琪」許美琪，加上子睿使用王牌，成功取得兩分，為自己隊伍挽回士氣。

范子睿落力Rap，一度High到除眼鏡。（公關提供）

范子睿使渾身解數破格演出

子睿坦言：「完全估唔到呢個戰況，所以臨時決定搏一搏！」他於台上使出渾身解數，戴上型爆黑超大晒Rap功！由於太過落力跳唱，子睿唱畢身心未能平復，竟熱到眼鏡起霧，重現吳業坤的經典場面，非常搞笑。

對於子睿破格演出，谷婭溦讚他Rap得有驚喜，咬字清楚兼旋律流暢：「我估唔到你嘅Rap可以咁穩陣，因為我知道快嘴你唔單單要咬字清晰，你嘅氣要跟得上之外，仲要一路連得住，咁呢樣嘢你做得非常之好」。張佳添亦讚子睿Rap得不俗，惟歌曲中段流暢度欠缺：「未夠爽，仲差少少！」

由於之後第四場、第五場「范子睿隊」與「鄭仲豪隊」各有勝負，「鄭仲豪隊」有4分，「范子睿隊」則有3分，故壓軸出場的馬浩宜Vs唯一成為勝負關鍵所在！

范子睿眼鏡起霧，重現吳業坤的經典場面。（公關提供）

馬浩宜滲仙氣唱《愛你的宿命》

馬浩宜深情演繹大熱韓劇《來自星星的你》中文版《愛你的宿命》，穿上白色仙氣長裙的浩宜感情滿分，畫面唯美，擊中評審肥媽心靈給19分，肥媽說：「佢好有個感覺，好有感情，你錐得我好深，我畀啲分都好深！」谷婭溦則建議馬浩宜加強氣息的控制：「你將『Destiny』斷得太過，變成兩個字，加油！」

馬浩宜以白色仙氣造型唱《愛你的宿命》。（公關提供）

唯一唱淚光版《All Of Me》

至於唯一帶來經典情歌《All Of Me》，投入演繹唱到眼濕濕，唱畢更對台下的妻子表達謝意。不過評審周國豐略嫌唯一表現太過平穩：「如果喺感情方面真摯流露再深入啲，令到我哋會覺得感動。」張佳添則指唯一部分高音稍微失準：「氣息稍微有少少散咗啲，感情唔夠深。」

由於馬浩宜與唯一的演出勢均力敵，均奪87分，五位評審經過新一輪投票，馬浩宜以3:2燈數險勝唯一，隊長子睿激動到瞓地兼爆喊！

唯一深情演繹《All Of Me》，但最終不敵馬浩宜。（公關提供）

唯一被淘汰寄語大家努力追夢

由於兩隊獲得同分（總分4:4），需各淘汰一人，評審們「退庭商議」後，最終淘汰了錢偉浩與唯一。離場前，錢偉浩哽咽表示表姐夫於比賽前一日離世，他想代表姐夫唱《你是我的眼》送給表姐：「可惜我唱得唔好，希望表姐繼續堅強生活。」場面傷感。

錢偉浩傷心表示比賽前一日表姐夫離世。（公關提供）

唯一表示很多謝製作團隊的照顧，並寄語擁有夢想的人不要害怕離開舒適圈，要勇敢地表達成自己的心願。唯一衷心感激隊友支持，很開心今次離開舞台的是自己而不是隊友：「你們是最好的，我愛你們。」隊友鄭仲豪、科亞高巴與周志康都不捨眼濕濕，兩位女唱將許美琪與黎若雪更哭成淚人。

唯一被淘汰，黎若雪與許美琪不捨流淚。（公關提供）