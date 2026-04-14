楊千嬅成都開騷吸七萬觀眾創新紀錄　感謝粉絲應援規模仲大過香港

楊千嬅2026年《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》首站成都，於4月11日及12日在東安湖體育公園主體育場一連舉行兩場，圓滿收場。兩場演出全數售罄，吸引接近七萬名觀眾進場，場內燈海流轉，萬人齊唱，場面壯闊。



楊千嬅2026年《Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》首站成都。（官方提供圖片）

楊千嬅成都巡演兩場吸七萬人

今次成都站是體育場舉行，千嬅不單要適應戶外延伸舞台設計，舞台加闊、走位距離倍增，機關處處，考驗的不只是唱功，亦同時考驗體能與專注。然而，真正令這場演唱會寫下紀錄的，是她堅持以全粵語歌單上場，成為首位在內地體育場級別演出中，以全粵語歌單達成雙場售罄的女歌手。在粵語流行曲於內地市場並非最主流的路徑上，她沒有妥協，大力推動廣東歌，落力唱出三十年音樂旅程。

楊千嬅堅持以全粵語歌單上場。（官方提供圖片）

騷後，千嬅坦承今次演出在音樂部份的體能消耗遠超紅館，場地增大，無論集中力、表演能量都要加倍，「所以早左到成都排練，戶外大場真係要用好多能量。體力啦精神啦，舞台又多機關要留神，自己今次又揀嘅歌有啲都唔易唱。好彩天氣未算太熱，我已經開始做定，夏天戶外好熱嘅心理準備啦。」她又表示，自己依家唔單止練歌，每一次開騷都要運動、warm up，靈活性要保持住，先會減少拉傷。

千嬅坦承今次演出在音樂部份的體能消耗遠超紅館。（官方提供圖片）

「危險多，不同機關，多咗兼顧，係會多時間準備。」 這次巡演，是個人挑戰，也非常需要團隊的支持、觀眾的互動能量支撐。「暫時冇諗咁多，做幾多場呀，當然都有一啲自己未去過開演唱會地方想去唱啦，盡力做囉。最開心係觀眾支持，幾萬人大合唱係真係好感動，帶比我好多能量。」

這次巡演，是個人挑戰，也非常需要團隊的支持、觀眾的互動能量支撐。（官方提供圖片）

楊千嬅大讚粉絲應援規模大過香港

今次相隔一年重返成都開唱，上次演出《MY Tree Of Live》世界巡迴時，成都的熱情，她一直記在心上。今次她特意提早幾天抵達，抽空到東郊記憶打卡，多感受這座城市。

楊千嬅表示這次粉絲應援大過以前唱片公司宣傳活動。（官方提供圖片）

沿途遇上歌迷跟隨，楊千嬅形容：「呢種真誠相遇，係好難得。佢地又係商場自發搞左好大應援，我去到都嘩一聲，仲大過以前唱片公司係香港商場搞嗰啲唱片宣傳活動，哈哈，真係好多謝佢地，幫我留左好多溫暖嘅個人回憶。」

楊千嬅特意提早幾天抵達。（官方提供圖片）