LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站｜優先及公售攻略｜座位表+連結

LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站｜Cityline優先及公售攻略｜附座位表+連結｜日本搖滾天后 LiSA 亞洲巡迴演唱會 “LiVE is Smile Always〜15〜” 即將登陸香港！由《刀劍神域》的 《REALiZE》 嘅極速快感，到 《残酷な夜に輝け》 和《Shouted Serenade》 嘅震撼力，準備好現場 Catch the Moment，感受搖滾精靈 Live 魅力！約定你7月18日亞洲國際博覽館Arena，一齊見證出道 15 週年呢個重要時刻！即將在4月20日優先發售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



日本搖滾天后 LiSA 亞洲巡迴演唱會 “LiVE is Smile Always〜15〜” 即將登陸香港！由 《REALiZE》 嘅極速快感，到 《残酷な夜に輝け》 和《Shouted Serenade》 嘅震撼力，準備好現場 Catch the Moment，感受搖滾精靈 Live 的魅力！今次將會在7月18日亞洲國際博覽館Arena，演出一場，一齊見證出道 15 週年呢個重要時刻！想親身感受LiSA的震撼演出，就要記得mark實購票詳情！

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LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站｜匯豐Mastercars信用卡優先發售門票

開賣時間：2026年4月20日下午3時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 購票資訊

票價分為 $1,099 (企位 Standing)、$1,099 / 899 / 699 (坐位 Seated)



LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站｜LiveNation 門票優先發售

開賣時間：2026年4月21日下午3時

開賣連結：LiveNation連結

LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站｜公開發售

開賣時間：2026年4月22日下午3時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 購票資訊

LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站」座位表及門券價錢為$1,099 (企位 Standing)、$1,099 / 899 / 699 (坐位 Seated)

LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 演出日期

LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 演出日期為2026年7月18日，只演1場。

LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 公開發售資訊

早前公佈了LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 滙豐Mastercard優先預售門票於4月20日下午3時於Cityline發售；Live Nation 會員優先訂票 於4月21日下午3時發售；正式公售則在4月20日下午3時於Cityline發售。

👇LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 何時舉行？如何搶購？ LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 即睇購買連結及心得 LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 Arena 舉行 LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站 門券詳情？ 價格為 $1,099 (企位 Standing)、$1,099 / 899 / 699 (坐位 Seated)

LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「LiSA Asia Tour 2026演唱會香港站」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。