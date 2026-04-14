Hi-Fi Un!corn演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

Hi-Fi Un!corn《Hi-Fi Un!corn 2026 ASIA LIVEHOUSE TOUR -FIRST MOVE- IN HONGKONG》演唱會將於2026年6月7日（星期日）晚上5點在AXA 安盛創夢館舉行，會在KKTIX、大麥、Trip、携程開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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Hi-Fi Un!corn是韓國 FNC娛樂旗下的樂團組合，現由5名成員包括金賢栗（隊長）、孫基允、嚴太民、福嶌崇人和許民組成。（IG@hfu_official）

Hi-Fi Un!corn演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年6月7日（星期日）

演唱會時間：晚上5點

演唱會地點：AXA 安盛創夢館

門票價錢：HKD $1,299/$999/$699

《Hi-Fi Un!corn 2026 ASIA LIVEHOUSE TOUR -FIRST MOVE- IN HONGKONG》海報。（IG@hfu_official）

Hi-Fi Un!corn演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台：KKTIX、大麥、Trip.com、携程

公開開賣日期：4月21日(星期二)

公開開賣時間：中午12時起

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優惠受條款及細則約束。

《Hi-Fi Un!corn 2026 ASIA LIVEHOUSE TOUR -FIRST MOVE- IN HONGKONG》粉絲福利。（IG@hfu_official）

詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

Hi-Fi Un!corn演唱會2026香港 | 座位表

《Hi-Fi Un!corn 2026 ASIA LIVEHOUSE TOUR -FIRST MOVE- IN HONGKONG》座位表。（IG@hfu_official）

Hi-Fi Un!corn演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。