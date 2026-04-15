邱傲然Tiger演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

邱傲然《Tiger Yau "Where It Continues" Live 2026 》演唱會將於2026年6月27日（星期六）在麥花臣場館舉行，會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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邱傲然演唱會海報。（FB@MakerVille）

邱傲然演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年6月27日（星期六）

演唱會時間：晚上8點15分

演唱會地點：麥花臣場館

門票價錢：$1,180(企位 / 坐位) / $980 (企位 / 坐位) / $680 (坐位)

注：$1,180票價均包括演唱會限定禮物一份（小卡套裝+神秘禮物）

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邱傲然（IG@tiger_yny）

邱傲然演唱會2026香港｜公開發售

公開發售平台 ：Klook

公開開賣日期：2026年4月23日（星期四）

公開開賣時間：中午12時正

注：不設售票處售票。

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優惠受條款及細則約束。

邱傲然.(IG@tiger_yny)

邱傲然演唱會2026香港 |優先訂票

優先訂票：The Club | MIRROR Official Fan Club

售賣時間：有待公佈

邱傲然演唱會2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。