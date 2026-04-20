BIGBANG科切拉震撼官宣8月開啟20週年世巡　GD：一切才剛剛開始

K-pop傳奇男團BIGBANG今日（20日）再度登上科切拉音樂節（Coachella）舞台，掀起全球粉絲瘋狂尖叫。在表演尾聲，權志龍（GD）無預警拋下震撼彈官宣：「一切才剛剛開始」，正式確認BIGBANG將於今年8月正式開啟出道20週年世界巡迴演唱會。

BIGBANG今日再登Coachella舞台。（Coachella 2026 live截圖）

GD霸氣官宣世巡8月即將啟動

GD 在台上興奮預告：「BIGBANG's 20th anniversary world tour will begin this August. It's gonna be crazy, no doubt. You gotta love it for sure. So do not miss out and stay tuned.」

GD霸氣官宣世巡8月即將啟動。（Coachella 2026 live截圖）

BIGBANG慶祝出道20週年

今次20週年紀念世巡（2006–2026）已被YG娛樂列為年度重點企劃。據悉，演出陣容將延續科切拉音樂節的組合，由G-Dragon、太陽（Taeyang）及大聲（Daesung）三人為核心，打造「經典歌曲+舞台創新」的視聽盛宴。雖然具體的城市名單、演出場次及票務詳情尚未正式公開，但官宣世巡於8月起跑的消息，已足以讓苦候多時的樂迷引頸以待。

BIGBANG出道20週年。（網上圖片）

傳YG定檔8.22高陽體育館開鑼

事實上，BIGBANG的回歸世巡早有跡象，早前已有韓國粉絲發現，YG娛樂疑似已搶先訂下了8月22日、23日的韓國高陽體育館，預計這兩天極有可能是20週年巡演的首站。