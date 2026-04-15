K-SPARK音樂節2026澳門｜門票攻略＋表演嘉賓名單＋連結／座位表

《K‑SPARK in MACAU》音樂節將於2026年5月2日（星期六）在澳門戶外表演區舉行，會在MPAY、大麥、MAISEAT開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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K-SPARK音樂節2026澳門 | 詳情

音樂節日期：2026年5月2日（星期六）

音樂節時間：晚上7點

音樂節地點：澳門戶外表演區

門票價錢：有待官方公佈

K-SPARK音樂節2026澳門 | 公開發售

公開發售平台：MPAY、大麥、MAISEAT

公開開賣日期：有待官方公佈

公開開賣時間：有待官方公佈

K-SPARK音樂節2026澳門｜表演嘉賓

G-DRAGON

DAESUNG

KISS OF LIFE

P1Harmony

KiiiKiii

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K-SPARK音樂節2026澳門｜表演嘉賓（ig@mb_grouphk）

K-SPARK音樂節2026澳門 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。