「Waterbomb女神」權恩妃拋離巢震撼彈！　傳加盟GD公司傾唔掂數

韓國人氣限定女團IZ*ONE出身的隊長權恩妃自性感現身《WATERBOMB 2023》後，憑着超火辣好身材榮升新一代韓國性感女神，更被網民封為「Waterbomb女神」，人氣比起昔日有增無減。近年權恩妃「愈撈愈多job」，除了大大小小的音樂祭以外，亦代言了不少產品。



「Waterbomb女神」權恩妃（IG@silver_rain.__）

權恩妃熱舞時仰躺側乳滑出來，邪惡視角全被拍。（X@ainohiraishin1）

權恩妃離開合作8年Woollim娛樂

日前（31/3）她在社交平台投下震撼彈，宣布與經理人公司Woollim娛樂專屬合約結束。「大家好，我是權恩妃。與長時間一起走過的所屬公司的專屬合約已經告一段落。從練習生時期到現在，與那些長時間為我付出努力的人們一起走過的旅程，對我來說是非常珍貴且有價值的。舞台上的每一刻，以及在背後一起煩惱並努力的所有時間，都成為留在我心中的巨大禮物。真心感謝一直陪伴我的 Woollim 娛樂公司所有同事。也非常感謝一直在身邊支持我、給我力量的粉絲們。多虧了大家，我才能在任何時刻都撐過來，並繼續向前邁進。真的非常感謝。現在的我，懷抱著許多人的愛，站在新的道路前。無論未來遇到什麼樣的道路，我都會想起至今所學到的一切，以及大家給我的滿滿愛意，一步一步向前邁進。衷心感謝大家。」

權恩妃在《WATERBOMB 2023》上曬激好身材！（影片截圖）

傳做G-Dragon師妹「臨門一腳」傾唔埋

其後一度有傳權恩妃有望加入由G-Dragon所屬的Galaxy Corporation且進展良好，甚至已進入合約細節協商階段，但今日（10/4）就傳出雙方在部分條件上出現分歧，未能達成共識，即表示權恩妃加入Galaxy Corporation的合作告吹。

韓國男團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON，原名權志龍）（IG@xxxibgdrgn）

權恩妃昨晚亦有在IG上傳照片繼續派福利。（IG/@silver_rain.__）

權恩妃熱舞時仰躺側乳滑出來，邪惡視角全被拍。（X@ainohiraishin1）

權恩妃成為近年最受外國網民歡迎韓星之一。（IG@silver_rain.__）

權恩妃（IG@silver_rain.__）

權恩妃（IG@silver_rain.__）

權恩妃榮升新一代韓國性感女神。（IG/@silver_rain.__）