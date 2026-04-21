中4｜羅天宇大騷Rap功獲87分仍淘汰　網民怒轟賽制：高分都要走？

《中年好聲音4》進入白熱化階段，深受觀眾歡迎的羅天宇，在最新一集節目中一改抒情路線。他身穿型格皮褸並戴上黑超，以單膝跪地的帥氣姿勢出場，更大騷隱藏多年的Rap功，唱到尾段更挑戰勁舞，引來全場喝采。然而，經過多位評審決定後，獲得87分的羅天宇爆冷慘遭淘汰，遺憾止步24強。



羅天宇身穿型格皮褸並戴上黑超，以單膝跪地的姿勢出場。（《中年好聲音4》截圖）

大騷隱藏多年的Rap功，唱到尾段更挑戰勁舞。（《中年好聲音4》截圖）

獲87分仍遭淘汰。（《中年好聲音4》截圖）

羅天宇走到《中4》24強已無憾。（公關提供）

羅天宇止步24強發文自責：係我唔爭氣

消息一出令不少觀眾感到震驚，羅天宇亦在賽後透過社交平台發文寫道：「好可惜冇得喺呢個舞台上繼續唱歌俾大家聽，係我唔爭氣，不過我會繼續努力。」貼文隨即引來大批圈中好友打氣。曾任評審的谷婭溦留言：「你已經好厲害啦，依家已經係歌手羅天宇啦！」鄭衍峰亦力撐：「由超級老虎蛻變成為獅子王，我諗所有人都睇到你嘅進步，Proud of you bro，期待你嘅演唱會。」

羅天宇表示:「好可惜冇得呢個舞台上繼續唱歌俾大家聽，係我唔爭氣。」（ig@lawjoey）

周志康力撐好兄弟：你已經贏咗

作為好友的周志康更發文力挺，揭開羅天宇背後付出的努力。周志康透露羅天宇為了比賽克服了重重困難與心理障礙，並留言勉勵對方：「由一開始你決定參賽，我已經覺得你贏咗。」強調在他心中，羅天宇的突破早已超越了名次，這番兄弟情深也感動了不少網民。

周志康力撐好兄弟：我已經覺得你贏咗。（ig@danielchau928）

網民質疑賽制標準：87分都要走？

然而，羅天宇遭淘汰一事在網上引起極大迴響，大批網民紛紛在社交平台為他喊冤，質疑高分出局另有內情。質疑評審準則：「明明唱得好好聽，點解會輸？」、「87分都要走？」、「全場最低分嘅無被淘汰？反而淘汰羅天宇？什麼赛制？咁不如唔好打分啦！無意思！」、「羅天宇絕對值得留低！」網民紛紛表示遺憾，認為羅天宇的表現絕對值得晉級。