中年好聲音4丨羅天宇遺憾止步24強　尹景順拗腰演出似體操表演

《中年好聲音4》4月19日晚8點播映「團隊搶分戰」下半場，上演「尤淑情隊」Vs「吳亦偉隊」，戰況相當激烈。全晚焦點所在是「尤淑情隊」羅天宇Vs「吳亦偉隊」蔡宓婕，兩人出場前都賣關子準備了「秘密武器」，結果有評審形容兩人對決似「老虎咬兔仔」！



《中年好聲音4》4月19日晚8點播映「團隊搶分戰」下半場。（公關提供）

陳懿德睇羅天宇演出

首先出場的「獅子王」羅天宇，一改之前唱抒情路線，破格戴上黑超及穿上皮褸，化身「未來戰士」單膝跪地出場，獻唱《Why You Gonna Lie》大騷Rap功，唱到尾段更大跳勁舞，引來全場喝采。專程到場支持天宇的緋聞女友陳懿德與「東張女神」鄧凱文亦睇到勁開心，陳懿德更歡呼兼拍掌。

陳懿德睇到歡呼兼拍手，好姊妹鄧凱文亦非常享受。（公關提供）

羅天宇自爆有男團夢

談及選歌原因，天宇自爆一直有個男團夢：「咁多年後，有機會嚟到呢個舞台，咁我梗係要追吓夢啦。」希望以不一樣的羅天宇帶給觀眾驚喜。五位評審都讚天宇的破格演出很精彩，張佳添指天宇適合走偶像路線，但要提升實力：「雖然我覺得你揀呢首歌幾冒險，但又真係畀到耳目一新嘅感覺我哋。你踎喺度唱係好型，但會犧牲咗少少用氣，嗰一段啲氣會少少弱咗啲。」並指天宇的吐字及氣息方面仍需改善。海兒則指天宇Rap佔了多數，唱的部分太少：「所以你唱嗰部分一定要唱得好好多。」

羅天宇突然大跳勁舞，全場驚喜萬分。（公關提供）

蔡宓婕分享感情經歷

現居澳門的蔡宓婕賽前接受製作組訪問，她表示參加《中4》前任職售貨員及駐唱歌手，覺得日與夜的身份大為不同，晚上走上舞台唱歌有變身的感覺：「無論日夜，我盡量做好自己嘅角色。」蔡宓婕老公是葡萄牙人，兩人用英語溝通，她坦言語言問題曾對這段感情卻步：「我一開始係唔想同佢拍拖，唔想講英文，我都驚我鬧交嘅時候會輸。」如今兩人育有一名可愛囝囝，蔡宓婕感謝參賽期間老公做最強後盾，讓她無後顧之憂投入比賽：「如果我冇先生咁撐我、支持我，我真係做唔到。」

蔡宓婕與葡籍老公育有一子，一家三口在澳門居住，幸福美滿。（公關提供）

蔡宓婕挑戰變奏版《愛火花》

回到比賽，宓婕以驚人爆發力及超強變奏演繹張學友經典快歌《愛火花》，加上與樂隊完美配合，達到「人Band合一」境界，無論唱功或台風都充滿感染力！周國豐大讚宓婕唱出自己的味道，更形容她與天宇的對戰有「老虎咬兔仔」的感覺。張佳添直言睇宓婕演出睇到好爽，更說：「你係我心目中嘅Top 3」！最終宓婕成功俘虜一眾評審，勇奪全晚最高95分，揮贏天宇的87分之餘，更奪得MVP殊榮！

蔡宓婕被視為《中4》三甲大熱。（公關提供）

尹景順妖冶演繹《裙下之臣》

至於壓軸對戰的是「尤淑情隊」楊嘉瓏Vs「吳亦偉隊」尹景順，楊嘉瓏深情演繹《你的名字我的姓氏》，惟張佳添指此歌既是蕩氣迴腸但又充滿細膩感情，覺得楊嘉瓏未能駕馭歌曲。而「東方不敗」尹景順赤腳上台、揮舞絲巾妖冶演繹《裙下之臣》，期間更多次做出高難度拗腰動作，周國豐笑言以為看體操表演。雖然評審們都認為尹景順演出有點「多咗」，但他仍憑出色唱功奪得89分，揮低84分的楊嘉瓏。

尹景順頻頻拗腰，被取笑似體操表演。（公關提供）

羅天宇止步24強

整場比賽結束後，「吳亦偉隊」以總分5：3贏「尤淑情隊」，「尤淑情隊」需被淘汰兩人，評審們「退庭商議」，最終天宇與楊嘉瓏冇得留低。雖然24強止步，但天宇表示沒有遺憾，並感謝所有評審、戰友的幫忙：「我覺得係一個好正嘅旅程，好多謝《中年好聲音》呢個舞台，因為佢哋首先畀咗一個機會我哋藝人去追夢，同埋畀咗一個『獅子』我覺得好正，因為本身我成日都好怕呢樣怕嗰樣，好大壓力，幾晚瞓唔到，點樣可以唱好啲？點樣可以同呢班『野獸』去鬥呢？今日我覺得我做到喇，好開心可以同大家有呢一段嘅經歷。」

羅天宇走到《中4》24強已無憾。（公關提供）

楊嘉瓏曾被迫放棄唱歌

楊嘉瓏表示很多謝評審們的意見，每次聽完都會努力改進唱歌技巧。十多歲時她已有唱歌夢，可惜發生了太多事被迫放棄，現在能走到《中4》24強已沒有遺憾。