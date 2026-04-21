第八屆KKBOX香港風雲榜演出名單曝光　張繼聰風雲榜單挑主持重任

全球第一個合法音樂串流平台KKBOX，多年來致力推動香港本地樂壇，成為音樂串流平台的標竿品牌，讓樂迷體驗無界限的音樂國度。今年《第八屆KKBOX香港風雲榜－Music Reborn》將於2026年6月28日（星期日）在亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Arena舉行年度音樂大派對。



《第八屆KKBOX香港風雲榜》演出海報。（FB@KKBOX）

KKBOX香港風雲榜首輪演出名單

本屆KKBOX香港風雲榜首輪演出名單於今日首度曝光，當中包括（依英文名字順序排列）：許志安、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Feanna黃淑蔓、晚安莉莉、陳華、Janice Vidal衛蘭、Jer柳應廷、姜濤、Lili Forest木子、張繼聰、馬天佑、moon tang、Stephen馮德倫、Stephy鄧麗欣、魏如萱waa wei、蕭秉治及廿四味等18組卡司。除了早前於年度風雲榜獲「年度風雲歌手」獎的Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Jer柳應廷及姜濤外，「年度躍進歌手」馬天佑、「年度新人」晚安莉莉、「年度編輯推薦歌手」moon tang、出道達20年的傳奇級歌手「風雲大使」許志安、Janice Vidal衛蘭、兼任主持人的張繼聰、Stephen馮德倫、Stephy鄧麗欣及廿四味；來自台灣的表演嘉賓陳華、魏如萱waa wei、蕭秉治、本地代表 Feanna黃淑蔓及暖場 DJ Lili Forest木子均首度參與KKBOX香港風雲榜演出，組成年度最吸睛演出名單！

第八屆KKBOX香港風雲榜演出歌手-廿四味。（公關提供）

張繼聰單挑風雲榜主持重任

今年多位「風雲大使」同樣極具分量！剛舉行過《WHAT’s NEXT LIVE 2026》的張繼聰，以回顧及現場演繹方式呈現其音樂歷程，席間的分享環節，也盡顯其口才與急才；本屆KKBOX香港風雲榜由他獨挑大樑擔任主持，想必將連珠炮發，令全場歡樂氣氛熾熱！其他「風雲大使」則包括香港Hip Hop代表、結合潮流與街頭文化的先鋒代表廿四味，以及最近再戰樂壇即掀起回憶殺的Stephen馮德倫、標誌性男聲代表許志安、以溫柔靚聲見稱的Janice Vidal衛蘭，加上近年曲風愈見知性與感性的Stephy鄧麗欣，將為樂迷送上令人難以忘懷的金曲之旅。

第八屆KKBOX香港風雲榜主持演出歌手張繼聰。（公關提供）

表演嘉賓陣容強大

表演嘉賓方面，有來自台灣、憑〈想和你看五月的晚霞〉成為華語樂壇備受矚目的唱作女歌手陳華、以獨特聲線與敘事感創作風格見稱的金曲歌后魏如萱waa wei、被五月天阿信譽為「旋律工廠」、曲詞演繹均細膩入魂的唱作歌手蕭秉治；香港代表方面，則有由青春抒情走向更成熟演繹的Feanna黃淑蔓，加上愛以黑膠選曲呈現復古質感DJ Set的Lili Forest木子擔任暖場DJ，以經典廣東歌為大家帶來KKBOX香港風雲榜首場暖場大派對，透過連串狂熱Cantopop歌曲為大家熱身。

第八屆KKBOX香港風雲榜演出歌手魏如萱。（公關提供）

聯乘演出驚喜連場

過往KKBOX香港風雲榜都會為樂迷帶來充滿驚喜的聯乘演出，今年也將帶來三組精彩合作，包括廿四味與馮德倫首度跨刀聯手，透過同樣來自Gen Y的聲音，必定引發台上台下既真且raw的互動；而許志安與Jer柳應廷兩把辨識度極高的聲音也將首度聯唱，以靚聲融化每位樂迷的心；馬天佑與魏如萱waa wei合唱的〈我們什麼都不是…but we are everything〉曾打入2025年KKBOX「本地年度單曲累積榜」百大位置，二人也將於現場首度獻唱，成為當晚表演亮點之一。

第八屆KKBOX香港風雲榜演出歌手馬天佑。（公關提供）

《第八屆KKBOX香港風雲榜》以「Music Reborn」為題，除象徵香港風雲榜的持續蛻變，大會今年亦銳意找來一班得獎歌手與傳奇級歌手，於風雲榜舞台上重新演繹經典歌曲，除為作品賦予第二風貌之外，也希望能透過音樂跨越時空的力量，展現充滿希望的生命力與火花。