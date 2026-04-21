日本歌手藤井風無預警取消香港演唱會　網民憂YOASOBI啟德騷生變

繼倖田來未與日本搖滾樂隊 ONE OK ROCK 先後宣布取消香港站演唱會後，日本當紅男歌手藤井風（Fujii Kaze）的《Prema World Tour》巡迴演唱會亦無預警取消了香港站演出，並改為追加首爾站。接二連三的取消噩耗令大批香港歌迷大感錯愕與失望，更有網民開始擔憂接下來日本藝人在香港的開騷計畫會否同樣凶多吉少。



日本著名創作歌手藤井風。（IG@fujiikaze）

兩度襲港門票秒殺 官宣四個月後突煞停

藤井風在香港一直極具票房號召力。回顧他過往兩度來港開騷，不論是2023年於浸會大學 AC Hall 舉行的首次演出，還是翌年移師至亞洲國際博覽館Arena舉行的兩場個唱，門票均被樂迷瞬間秒殺，一票難求。

藤井風2023年於浸會大學AC Hall首次舉行演出。（IG＠fujiikaze）

去年12月，藤井風官方宣布將於2026年展開巨蛋與體育場館級別的「Prema World Tour」巡唱，當時已落實香港、曼谷及高雄三地的亞洲演出場次。怎料時隔僅四個月，官網最新行程顯示香港站已被剔除，取而代之的是追加了2027年1月9日的首爾站，並預告明年夏天將展開歐美城市的巡迴。

據藤井風官方網站顯示，香港場演唱會已取消（Show in Hong Kong has been cancelled）。（藤井風官方網站截圖）

日本搖滾樂團ONE OK ROCK原定於下月2日及3日在中環海濱活動空間舉行亞洲巡演《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026》，主辦單位Live Nation後續指因不可抗力因素需取消。（Live Nation HK Instagram）

樂迷大受打擊嘆「好頹」 憂YOASOBI啟德騷生變

這項突如其來的噩耗讓大批期待已久的香港歌迷大受打擊，紛紛在社交平台上大吐苦水，無奈表示「接受唔到」、「寧願唔好俾我知原本香港有份」。

不少香港歌迷大受打擊，表示接受唔到。（Threads）

網民在社交平台上大吐苦水。（Threads）

接二連三有日本演藝單位（如倖田來未、ONE OK ROCK及藤井風）取消香港演唱會，不禁令一眾樂迷對未來的演出市場感到憂心，其中包括LiSA織部里沙、back number、Vaundy、YOASOBI等。

LiSA織部里沙亞洲巡迴演唱會《LiVE is Smile Always〜15〜》海報。（IG@xlisa_olivex）

back number「Grateful Yesterdays Tour 2026」演唱會海報。（back number官方網站截圖）

Vaundy亞洲巡回演唱會海報（Vaundy官方網站截圖）

YOASOBI是日本知名音樂組合。（YOASOBI官方網站截圖）

目前最受關注的，莫過於早前宣布將展開出道以來最大規模亞洲巡演的超人氣二人組合 YOASOBI。他們的《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027》計畫走遍10個城市的巨蛋與體育場館，香港亦是亞洲區的重要一站。外界原本滿心期待他們能成為首個登上啟德體育園主場館舞台的日本音樂單位，但受到近期連串取消風波的陰霾影響，網民都十分擔憂這項指標性的計畫最終會否出現變數。

不少網民都希望後續其他日本藝人的演唱會不要取消。（Threads）