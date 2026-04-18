木村光希迎火辣蛻變　新內衣寫真狂曬美胸深溝　家姐心美親自掌鏡

日本「最強星二代」木村光希再創火辣話題！她繼國際珠寶精品寶格麗最年輕大使之後，去年風光接下義大利內衣品牌Intimissimi代言。



近日光希火辣演繹透視全新Pretty Flowers系列，展現從清純到前衛的性感蛻變。最令人驚喜的是，最新黑白寫真竟由姊姊木村心美親自掌鏡，在「家族級應援」下，木村家姊妹聯手綻放時尚風範。

日本「最強星二代」木村光希全家都是大明星

日本人氣星二代木村光希（Kōki）是「日劇天王」木村拓哉、「全才女神」工藤靜香掌上明珠，姐姐為「音樂才女」木村心美，光希自小承襲自雙親高顏值，她在15歲那一年受邀擔任寶格麗（BVLGARI）品牌形象大使，榮登該品牌史上最年輕大使，同年正式進軍演藝圈與時尚界。木村光希去年9月宣布成為義大利內衣品牌Intimissimi首位日本品牌大使，此次代言為她出道以來尺度最大的嘗試，展現前所未見的性感突破。

延伸閱讀：木村光希內衣廣告突破性感界限 白色透視裝曬完美翹臀若隱若現

+ 5

木村光希內衣代言突破尺度

木村光希為義大利內衣品牌Intimissimi親自演繹火辣透視馬甲、清新花卉蕾絲、裸色連身內衣、慵懶真絲睡袍…等造型，風格從清純甜美到高冷前衛之間切換，舉手投足間輕鬆展現國際超模氣場。母親工藤靜香親自點讚，姐姐木村心美（Cocomi）也在IG限動分享拍攝視角，顯露穩固牢靠的「家族級應援」。

木村光希與媽媽工藤靜香（Instagram@koki）

光希最新內衣寫真由姊姊心美掌鏡

4月初，Intimissimi迎來30周年紀念，特邀日本品牌大使木村光希親自展現限量系列，她將品牌標誌性「Pretty Flowers」精美蕾絲與高品質真絲完美融合，呈現出浪漫不失性感的嶄新風格；近日木村光希在IG曬出黑白最新內衣寫真，木村光希小露性感解放美胸深溝，該寫真由親姊姊心美掌鏡，同時盡顯木村姊妹們的時尚風範與深厚情誼。

木村光希與姊姊木村心美（Instagram@koki）

更多木村心美的相片：

+ 10

延伸閱讀：

《復仇者聯盟：末日崛起》首支完整預告曝光，完整內容一次看！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】