木村光希迎火辣蛻變 新內衣寫真狂曬美胸深溝 家姐心美親自掌鏡
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
日本「最強星二代」木村光希再創火辣話題！她繼國際珠寶精品寶格麗最年輕大使之後，去年風光接下義大利內衣品牌Intimissimi代言。
近日光希火辣演繹透視全新Pretty Flowers系列，展現從清純到前衛的性感蛻變。最令人驚喜的是，最新黑白寫真竟由姊姊木村心美親自掌鏡，在「家族級應援」下，木村家姊妹聯手綻放時尚風範。
日本「最強星二代」木村光希全家都是大明星
日本人氣星二代木村光希（Kōki）是「日劇天王」木村拓哉、「全才女神」工藤靜香掌上明珠，姐姐為「音樂才女」木村心美，光希自小承襲自雙親高顏值，她在15歲那一年受邀擔任寶格麗（BVLGARI）品牌形象大使，榮登該品牌史上最年輕大使，同年正式進軍演藝圈與時尚界。木村光希去年9月宣布成為義大利內衣品牌Intimissimi首位日本品牌大使，此次代言為她出道以來尺度最大的嘗試，展現前所未見的性感突破。
延伸閱讀：木村光希內衣廣告突破性感界限 白色透視裝曬完美翹臀若隱若現
+5
木村光希內衣代言突破尺度
木村光希為義大利內衣品牌Intimissimi親自演繹火辣透視馬甲、清新花卉蕾絲、裸色連身內衣、慵懶真絲睡袍…等造型，風格從清純甜美到高冷前衛之間切換，舉手投足間輕鬆展現國際超模氣場。母親工藤靜香親自點讚，姐姐木村心美（Cocomi）也在IG限動分享拍攝視角，顯露穩固牢靠的「家族級應援」。
光希最新內衣寫真由姊姊心美掌鏡
4月初，Intimissimi迎來30周年紀念，特邀日本品牌大使木村光希親自展現限量系列，她將品牌標誌性「Pretty Flowers」精美蕾絲與高品質真絲完美融合，呈現出浪漫不失性感的嶄新風格；近日木村光希在IG曬出黑白最新內衣寫真，木村光希小露性感解放美胸深溝，該寫真由親姊姊心美掌鏡，同時盡顯木村姊妹們的時尚風範與深厚情誼。
更多木村心美的相片：
+10
木村拓哉是好爸爸天花板？開明又幽默 光希一句話睇到人冧滋滋木村拓哉形象大崩壞？拍片「伸長舌舔食」用餐 網友正反意見鬧翻53歲木村拓哉驚傳骨折 家中撞到腳趾負傷錄影 自揭尷尬受傷內情小嶋陽菜賣公司賺近億元又升大股東 板野友美發文遭指「妒忌了」
延伸閱讀：
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】