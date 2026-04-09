ONE OK ROCK香港騷因不可抗力取消　網民怒轟：明知取消就咪搞

日本搖滾樂團ONE OK ROCK原定於5月2日及3日在中環海濱活動空間舉行「DETOX Asia Tour 2026」香港站演唱會。主辦單位Live Nation HK今日（9日）突然發出聲明，表示於發生藝人與主辦方均無法預見且不可抗力因素，遺憾宣佈兩場演出悉數取消。由於距離開騷時間不足一個月，消息令一眾樂迷大感崩潰。

日本搖滾樂團ONE OK ROCK香港騷因不可抗力因素需取消。（Live Nation HK Instagram）

日本搖滾樂團ONE OK ROCK原定於下月2日及3日在中環海濱活動空間舉行亞洲巡演《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026》，主辦單位Live Nation今日指因不可抗力因素需取消。（Live Nation HK Instagram）

樂迷痛斥浪費時間金錢引發公憤

取消消息發布後，大批「苦主」湧入社交平台宣洩不滿，更有不少特意來港觀看的內地歌迷對機票損失感到憤怒。網民紛紛留言炮轟：「明知會取消你就咪X搞啦，嘥時間搶完飛同我講冇得睇」，亦有歌迷無奈表示：「什麼意思，賣的不挺好的嗎，為什麼取消？」、「那機票的損失誰來賠啊，我真是服了」。

網民評論。（IG截圖）

上海站上月宣布因「不可抗力」因素而取消

由於早前原定5月9日開演的上海站亦同樣因「不可抗力」取消，是次巡演上海與香港兩站告吹，引發網民對背後原因多番揣測。

ONE OK ROCK演唱會合照（IG@oneokrockofficial）

門票將按原路徑辦理退款程序

對於演出取消後的安排，主辦方表示深表遺憾向所有期盼已久的樂迷致歉，強調已盡最大努力多方協調，但相關問題仍超出了可控制範圍，導致演出無法如期舉行。有關門票退款，聲明指將會透過原購票渠道辦理全額退款，款項將按原支付路徑自動返還。