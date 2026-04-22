鄧紫棋翻唱周杰倫新歌《愛琴海》　獲本尊轉發大讚：聽起來太棒了

香港天后鄧紫棋（G.E.M.）身為圈內出名的「杰倫鐵粉」，2026年4月21日在社交平台上載了改編並翻唱偶像周杰倫新歌《愛琴海》的自拍短片。其清亮宛轉的嗓音不僅在短短數小時內狂吸逾20萬人點讚，更成功釣出原唱周杰倫親自轉發並大讚「真的太棒了」。



G.E.M.鄧紫棋是圈內出名的「杰倫鐵粉」。（IG@gem0816）

鄧紫棋完美改編《愛琴海》 周杰倫驚喜翻牌大讚

昨晚（21日）鄧紫棋上傳了一小段翻唱《愛琴海》的自拍影片，畫面中她頂著一頭中分長直髮，化上淡雅妝容並身穿黑色短上衣，用有別於原曲的細膩氛圍娓娓道來。她更在配文幽默打趣道：「我本身愛琴又愛海，那不就是『愛琴海』？」

鄧紫棋於21日晚間上傳了一小段翻唱《愛琴海》的自拍影片。（IG@gem0816）

這段充滿心意的翻唱隨即引來原唱周杰倫的關注，周董在IG限時動態轉發了該短片，並以英文熱情回應：「Thank you for covering my song. It sounds amazing. Let's keep healing the world together through music.（謝謝妳翻唱我的歌，聽起來太棒了。讓我們繼續用音樂療癒世界吧。）」

鄧紫棋這段深情翻唱很快就傳到了周董耳中，周杰倫隨即在IG限時動態轉發。（IG@Jay Chou）

而成功獲得偶像翻牌的鄧紫棋也火速轉發偶像動態，更開心回應：「（My pleasure！Amen!! Lets keep healing the world together!!（我的榮幸！讓我們一起繼續療癒這世界吧！！）」

獲得偶像親自「翻牌」的鄧紫棋亦開心轉發回覆。（IG@gem0816）

劉畊宏「盲填」歌詞 方文山壓軸命名《愛琴海》

這首《愛琴海》收錄於周杰倫最新專輯《太陽之子》中，背後的創作故事也相當有趣。2024年7月，周董為了拍攝節目《周遊記》前往愛琴海，被當地如畫的風景所吸引，靈感突現的他即興創作出這首歌曲並順道拍攝了MV。

2024年七月周杰倫前往希臘雅典拍攝《周遊記》，被當地的美麗風景所吸引，即興創作出《愛琴海》並順道拍攝了MV。（YouTube@周杰倫 Jay Chou）

當時，周杰倫突發奇想邀請好友劉畊宏（Will Liu）作詞，讓劉畊宏必須在「完全沒聽過曲」的情況下硬著頭皮寫詞，事後他更崩潰笑稱：「這對我來說真的非常難！……如果我有機會再寫的話，我覺得我可以寫得比這個更好。」有趣的是，當時周杰倫一行人還開玩笑說絕對不能找老搭檔方文山，因為「他寫歌詞寫得太慢了」。

歌曲《愛琴海》是由周杰倫好友劉畊宏（Will Liu）作詞的，當時《周遊記》一行人還笑稱不要找方文山填詞。（YouTube@周杰倫 Jay Chou）

不過，周杰倫最後還是找了老拍檔出馬：「雖然歌詞是劉畊宏寫的，歌名我還是找方文山幫忙，最後這首歌就叫《愛琴海》。」

周杰倫透露《愛琴海》歌名是由方文山命名的。（YouTube@周杰倫 Jay Chou）

鄧紫棋周杰倫皆曾為《英雄聯盟》獻唱

除了這次的音樂交流，周杰倫與鄧紫棋其實還有著一個超強的「共同點」——兩人都曾與知名電子競技遊戲《英雄聯盟（League of Legends）》進行過合作。早於2016年3月，周董便包辦詞曲創作並演唱了《英雄聯盟》中國品牌主題曲《英雄》（後收錄於同年發行的專輯《周杰倫的床邊故事》中），至今仍是眾多中國玩家心中的熱血經典。鄧紫棋則是為2025年的世界大賽獻唱主題曲《Sacrifice》，並於同年11月的全球總決賽冠亞軍決賽開幕式上，震撼完成了該曲的舞台首秀。

知名電子競技遊戲《英雄聯盟（League of Legends）》（facebook）

歌曲《英雄》。（YouTube@周杰倫 Jay Chou）