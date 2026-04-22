25+英皇群星演唱會｜5.3名單全公布　霆鋒祖兒壓軸張敬軒鐵定參與

由英皇娛樂主辦的【25+英皇群星演唱會】繼早前宣佈5月4日表演藝人名單後，大會今天正式公佈5月3日場次陣容，包括容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、陳偉霆、李幸倪、關智斌、曾比特等。超過十位樂壇天王天后首次同台啟德，陣容強勁絕無僅有。



【25+英皇群星演唱會】將於5月3日、4日舉行。（公關提供）

25+英皇群星演唱會｜張敬軒鐵定參與兩場表演

當中最驚喜的是軒仔終於可以參演5月3日及4日兩場演唱會成功改期較早前落實的「Dahlia系列」海外私人表演，與英皇娛樂一眾兄弟姊妹在台上表演。軒仔高興地表示：「衷心感謝客戶的包容及體諒，最終讓我可以留港出演英皇家族騷，亦非常感激公司一直從不放棄為我協調檔期，當然最感激是粉絲的包容及忍耐，非常期待為大家表演。」

張敬軒成功解決工作撞期，鐵定參與5月3日及4日的兩場演唱會。（公關提供）

軒仔續稱雖然之前未知能否解決撞期問題，但身為公司一份子，對於今次盛事一直也十分著緊，所以事前做了不少準備功夫，現在一收到這個好消息後，得知自己要演出的時間也很長，首要是馬上安排綵排事情，全心全意投入準備來答謝入場的觀眾。

張敬軒對於今次演唱會一直也十分著緊。（公關提供）

25+英皇群星演唱會｜逾十位天王天后破天荒同台

演唱會總監製劉偉強表示，演唱會流程大致敲定共分為十個章節，由天王天后分別領軍，更披露了不少演唱會內容：「古巨基以各首大熱歌曲打造新一代的勁歌金曲熱爆全場；李克勤除了演唱自己不同階段的金曲外，更特別選上一首英皇娛樂出品的流行曲傾情演唱。陳慧嫻與超過60人的大型合唱團一同表演，氣勢磅礡。Twins與關智斌互唱彼此的經典名歌久未在港演出的陳偉霆率數十位舞者勁歌熱舞，更與世界跆拳道錦標賽冠軍、霆鋒徒弟林秋楠在台上『比舞』。李幸倪則與泳兒、許靖韻、鄧小巧幾位實力唱將較技切磋。曾比特將與數支樂隊同台jam歌。Crossover驚喜不斷，異常精彩！」

演唱會總監製劉偉強表示，25+英皇群星演唱會將逾十位天王天后破天荒同台。（公關提供）

現在演唱會預備工作也進入大直路，綵排時間也安排密密麻麻。他更透露5月3日及5月4日演唱會的壓軸歌手分別為容祖兒及謝霆鋒。當中祖兒一天唱快歌，一天唱慢歌，是期間限定的表演。祖兒更特別為演唱會排舞，以女皇姿態壓軸全場；而霆鋒則趕及由成都回來參與5月4日演出為當晚壓軸演唱大家一定引頸以待。

【25+英皇群星演唱會】 終極公佈兩場演唱會的名單陣容。（公關提供）

25+英皇群星演唱會｜演出詳情

活動日期：2026年5月3及4日

活動時間：7:00 PM

地點：KAI TAK STADIUM(啟德體育園主場館)

票價：HKD$1680/$1380(企位/座位)/$980/$680

演唱會公開發售：快達票 HK Ticketing、大麥



【25+英皇群星演唱會】演出詳情。（公關提供）

25+英皇群星演唱會｜兩場演唱會藝人名單

5月3日

容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、陳偉霆、李幸倪、關智斌、曾比特、泳兒、洪卓立、許靖韻、鄧小巧、海兒、VIVA、洪助昇、黎展峯、曾傲棐、黃明德、林秋楠、Daze in White、Locksmiths開鎖佬、SULIS、The Lemon Ones



5月4日

謝霆鋒、容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、李幸倪、關智斌、曾比特、泳兒、洪卓立、許靖韻、鄧小巧、海兒、洪助昇、黎展峯、曾傲棐、黃明德、Daze in White、Locksmiths開鎖佬、SULIS、The Lemon Ones

