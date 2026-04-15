稱張敬軒「義不容辭」做保安局導師　英皇娛樂不排除出動更多藝人

政府推出「正向引導項目」，協助在反修例事件被捕而未被檢控人士更生。歌手張敬軒擔任保安局「正向引導」項目導師，並為昔日言論作品致歉，引起社會熱烈討論。他所屬公司英皇娛樂今天（15日）表示，張敬軒是透過公司申請，「義不容辭」做保安局導師，未來不排除出動更多藝人做類似崗位。保安局局長鄧炳強早前透露，除了張敬軒等演藝界人士外，亦有其他界別人士做「正向引導」項目導師。



英皇娛樂集團營運總裁霍汶希今天（15日）出席活動時，提到張敬軒做保安局「正向引導」項目導師一事。（葉志明 攝）

英皇娛樂：張敬軒「義不容辭」做保安局導師

英皇娛樂集團營運總裁霍汶希今天（15日）出席活動時，提到張敬軒做保安局「正向引導」項目導師一事。她說，公司鼓勵歌手、藝人參與社會事務，透露張敬軒是透過公司幫他申請做導師，形容張敬軒一直義不容辭幫助、亦熱心鼓勵青年，是一件很開心的事，「佢個人都好正面。」

佢一直都好關心年輕人，有參加教育局、勞工處活動，幫啲青少年搵工，佢一直都參加緊呢啲活動。 英皇娛樂集團營運總裁霍汶希

英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（右）到尖沙咀出席活動。（葉志明 攝）

英皇不排除出動更多藝人做類似崗位

被問到會否有更多藝人加入類似張敬軒出任的崗位，霍汶希表示「不排除」。