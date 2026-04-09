25+英皇群星演唱會│王雙駿辭任音樂總監：一直不能與歌手直接對話

英皇娛樂將於5月3至4日於啟德體育園舉行《25+ 英皇群星演唱會》，總投資額逾億元，除了一眾天王天后落力表演外，英皇也找來行內首屈一指的班底，包括：金像奬最佳導演、全運會總導演劉偉強擔任總監製；國際間獲獎無數的美術指導和服裝設計師張叔平擔任演唱會美術總監；以及由香港殿堂級音樂製作人、謝霆鋒啟德演唱會音樂總監王雙駿擔任是次音樂總監。不過，今日（9日）凌晨時分，王雙駿就發文宣布：「由今日開始，我將會辭任《25+英皇群星演唱會》音樂總監一職。」

英皇娛樂將於5月3至4日於啟德體育園舉行《25+ 英皇群星演唱會》。

英皇找來行內首屈一指的班底，包括劉偉強、張叔平及王雙駿。

但王雙駿在4月9日凌晨發文，貼上一個「福」字的金幣，宣布：「我將會辭任《25+英皇群星演唱會》音樂總監一職。」（IG@wongsheungchuncarl）

夥拍頂級主創團隊感興奮 花逾兩個月精心制定演唱會歌單

他指從去年年尾獲邀請擔任此次演唱會之音樂總監開始，當知道主創團隊的陣容，包括總監劉偉強導演及美術總監張叔平先生還有一眾製作團隊已經興奮萬分，滿腦子萌生出很多畫面、點子，一直思考如何呈現大會主題「Family」。王雙駿指在自己崗位上做了不同工作，表示：「團隊們經過密集的會議（真係好密集） 終於經過兩個多月的時間制定了整個演唱會的rundown，當然第一時間向公司作presentation……我還邀請了好幾位「朋友」作客席MD😎」

王雙駿多年來與謝霆鋒合作無間，就連對方去年的啟德演唱會都由他擔任音樂總監，以為今次可再見到二人Jam歌，惜未能如緣。（資料圖片）

30年首遇禁與歌手直接對話 音樂取向偏離初衷無奈辭任

然而，有一點令他感到非常奇怪，他說：「很奇怪地我們一直都不能與各歌手們直接對話，這是我這30年來都未試過做一個演唱會，監製、導演、音樂總監都不能與歌手直接傾談演出內容，每次都要經過公司代為傳話。當我們以為所有事情都塵埃落定，陸陸續續各歌手們都自己制定歌單找其他團隊編曲🧐我完全明白他們都為了自身的演出而各自努力，而且我們又未能面對面解構『整個大畫面』，可以理解的。」經過一次又一次的經歷後，王雙駿指自己「再三再三再三」考慮，認為：「現在已經差不多完全不是我所構思的音樂取向，為免叨了別人的光，故此作出此決定。」

王雙駿直言：「很奇怪地我們一直都不能與各歌手們直接對話，這是我這30年來都未試過做一個演唱會，監製、導演、音樂總監都不能與歌手直接傾談演出內容，每次都要經過公司代為傳話。」（資料圖片）

王雙駿透露，當他以為歌單已塵埃落定，但陸陸續續各歌手們都自己制定歌單找其他團隊編曲。

經過一次又一次的經歷後，王雙駿指自己「再三再三再三」考慮，認為：「現在已經差不多完全不是我所構思的音樂取向，為免叨了別人的光，故此作出此決定。」（資料圖片）

承諾完成已啟動工作 感謝劉偉強張叔平共事：今次最大收穫

但他在文末也補充，已啟動的工作，他必定會繼續完成，而主創團隊也會繼續拿出十八般武藝，保證演出好睇，他又感謝劉偉強、張叔平及眾兄弟姊妹說：「今次最大的收穫是與你們共事了幾個月😊」