《25+英皇群星演唱會》宣布終極加開一場　盲盒名單率先揭曉

由英皇娛樂主辦、恒生保險冠名贊助，英皇鐘錶珠寶、英皇金融、Keeta及國泰聯合呈獻的《25+英皇群星演唱會》自公布以來反應熱烈，5月4日場次火速售罄。為回應一眾樂迷支持，大會今日驚喜宣布終極加開5月3日最後一場，機會難得，絕不加場！加場門票將於3月26日上午11時於Klook優先訂票平台開售，3月30日中午12時開放恒生信用卡優先搶飛，並於3月31日上午10時正式公開發售。

《25+英皇群星演唱會》終極加開5月3日場次，共兩場！(公關提供)

大會率先揭曉5月4日演唱會表演藝人盲盒名單！演唱會共分為數個篇章，以多首膾炙人口的金曲帶出每個篇章的獨立主題，由謝霆鋒、容祖兒、古巨基、Twins、李克勤、陳慧嫻、李幸倪、關智斌、曾比特分別領軍，在各自的專屬篇章帶上同門年輕歌手助慶：洪卓立、泳兒、許靖韻、鄧小巧、海兒、洪助昇、黎展峯、曾傲棐、黃明德、Dazein White、Locksmiths、Sulis、The Lemon Ones，一同為《25+英皇群星演唱會》帶來意想不到的表演。演唱會總監製劉偉強率先透露從未曝光的演唱會細節：「今次我會用電影手法演繹，配合千變萬化的升降及移動裝置呈現目不暇給的舞台變化，給觀眾帶來前所未見的試聽享受。兩晚陣容與內容絕大部分保留原汁原味，當中亦會個別加入驚喜新元素，務求讓觀眾見到全新組合配搭，感到物超所值！」他續表示屆時有演唱會將準時晚上七時正開始，流程緊湊，笑言觀眾千萬不要遲到。

5月4日演唱會表演藝人盲盒名單率先公佈！(公關提供)

演唱會美術總監張叔平負責指導整個演唱會的美術方向，他首度公開舞台設計理念，他表示：「這次無論是影像、道具和舞台是一個整體，所有的鋪排是時間和空間相關，絕對會勾起大家的集體回憶。這次的舞台可以說是前所未有，不再僅僅是一個主舞台，一個延伸舞台，而是兩個充滿驚喜的主舞台，每一位入場的觀眾都可以有與以往不一樣的啟德體驗！」他更透露將與一眾資深及年輕，在行業享負盛名的服裝造型師一起合作，花盡十足巧思將整個主題呈現。《英皇娛樂25+ HAPPY BIRTHDAY慶典》盛事浪接浪，繼早前頭炮舉辦全港首個《英皇娛樂25+ Moving Cantopop Disco電車派對》及銅鑼灣快閃活動！日前英皇娛樂聯乘香港麥當勞，邀請霍汶希、張敬軒及李幸倪率先帶頭快閃門市派發奶茶，向全港市民免費送出25萬杯奶茶，一同分享慶典喜悅！

演唱會總監製劉偉強及美術總監張叔平透露首次透露演唱會細節，非常值得期待！(公關提供)

除此之外，3月27日周國賢（Endy）、女子組合VIVA（姜咏鑫Ada、李晞彤Carina、馬思惠Macy、張鈊貽Val C）、曾傲棐（Arvin）、黃明德（Dark）及何佩瑜（Jeana）將再度聯乘本地DJ組合「節拍星期五」（Beat Friday），於香港美麗華酒店The Vibes舉辦「英皇盛世之夜」派對，延續狂熱！下月英皇娛樂更將於尖沙咀星光大道舉辦《英皇娛樂25+限定展，詳情請密切關注官方社交媒體公布！

演唱會總監製劉偉強及美術總監張叔平透露首次透露演唱會細節，非常值得期待！(公關提供)

演出詳情

活動日期：2026年5月3及4日

活動時間：7:00PM

地點：KAITAKSTADIUM（啟德體育園主場館）

票價：HKD$1680/$1380（企位/座位）/$980/$680

