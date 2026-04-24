林憶蓮自爆靠湯水針灸養聲　盼樂迷能夠放低手機感受迴響演唱會

林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》RESONANCE: Reconstructed Hong Kong Exclusive將於2026年5月16及17日（星期六及日）在啟德主場館舉行。自開售以來反應熱烈，有關門票已經全部售罄。距離演唱會舉行尚餘數星期的時間，林憶蓮 (Sandy) 透露現已閉關作準備，並靠湯水、針灸養聲。另外，她又提及對入場欣賞的樂迷的期盼，以及再邀倫永亮任音樂總監的感想。



林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》門票全部售罄。（官方提供圖片）

林憶蓮靠湯水針灸養聲

尚有數星期，Sandy便會跟樂迷相聚，樂迷熱切期待，Sandy也逐步調整狀態，務求唱出水準，滿足樂迷，她偷偷分享了show前必會準備的三項事情，說：「 第一，會飲多啲潤喉嘅湯水，等把聲喺一個自然、放鬆嘅狀態; 第二，會做一啲身體嘅放鬆，好似伸展，有時針灸，等個人唔會太緊; 第三，就係調整作息，同埋情緒，讓自己慢慢安靜落嚟。到最後，其實都係一件事——等自己準備好，好好去唱。」

Sandy偷偷分享了show前必會準備的三項事情。（官方提供圖片）

林憶蓮盼樂迷放低手機感受迴響

近年樂迷們都愛為至愛的歌手應援，也會響應呼籲以特定dress code出席，十分有隊形，但Sandy 並沒有為觀眾設定任何dress code，並說：「大家著自己舒服嘅衫就好。」如果說到事前準備，Sandy 表示：「我會覺得係一種心情，或者一種狀態。 你願唔願意俾自己安靜落嚟，專心去聽一首歌，亦聽下自己內心嘅說話。」Sandy 坦言：「喺呢個節奏急速嘅時代，如果可以喺演出當下暫時放低手機，單純去聽，其實已經好足夠。 嗰種『迴響』，會自然發生。 」

尚有數星期，Sandy便會跟樂迷相聚，樂迷熱切期待。（官方提供圖片）

林憶蓮再邀倫永亮任音樂總監

一如以往倫永亮再次為今次巡唱擔任音樂總監，二人合作多年，Sandy 形容二人的關係已超越如何在合作上有所「提升」的境界，她說：「我唔會特別講『提升』，因為我覺得呢種默契，係時間慢慢累積出嚟嘅。 有啲時候，一個眼神，或者音樂去到某個位置，已經知道大家想點。 我覺得呢種合作，好自然。」