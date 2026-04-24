ViuTV拍港版《悠長假期》惹爭議　網民用AI惡搞李佳芯呂爵安劇照

ViuTV於日前舉行開台10周年午宴，席間拋出重磅震撼彈，宣布已取得日本富士電視台的正式授權，即將開拍香港版愛情經典神劇《悠長假期》！最令大眾驚喜的是，離巢TVB的視后李佳芯（Ali）將強勢加盟，與MIRROR成員呂爵安（Edan）及江𤒹生（AK）攜手合作。不過，這套嶄新的選角陣容隨即在網上掀起熱烈討論，網民更瘋狂惡搞P圖，笑指男女主角現實中足足相差15歲，直言「Ali做得Edan阿媽」！



《ViuTV 10周年午宴》於4月23日下午舉行（陳順禎 攝）

經典神劇重現香港 Edan、Ali、AK強勢加盟

在ViuTV十周年午宴上公布的重頭項目中，新版《悠長假期》無疑是最受矚目的一環。當年原版由木村拓哉、山口智子及竹野內豐等巨星主演，當年這套「神劇」播出後震撼整個亞洲，木村拓哉也因為這套劇爆紅，劇中其他演員也因此而廣為人認識。

ViuTV將開拍港版《悠長假期》。（陳順禎 攝）

離巢TVB一年多的A將首度以女主角身份拍攝ViuTV劇集，飾演原版由山口智子飾演的經典角色「葉山南」。

李佳芯Ali飾演港版山口智子。（IG@aliaime）

男主角「瀨名秀俊」將由Edan孭飛。接下木村拓哉的超經典角色，Edan坦言起初收到消息時甚至以為被作弄，感到極大壓力。他承諾會為角色苦練鋼琴，期望能全真彈上陣。

呂爵安Edan將飾演木村拓哉的超經典角色。（IG@edanlui）

至於原版中由竹野內豐飾演的葉山南弟弟「葉山真二」，則落實由另一位MIRROR成員江𤒹生（AK）挑戰演繹。

江𤒹生將飾演劇中葉山南的弟弟「葉山真二」（IG@_kisang_）

網民瘋狂惡搞AI劇照 15年「母子檔」成吐槽點

消息一出，各大社交平台及討論區瞬間被洗版。雖然有不少粉絲對這對破格組合表示期待，但大批網民的焦點都落在Edan與Ali的真實年齡差距上，並引發連串惡搞與熱議。

有網民用AI惡搞呂爵安與李佳芯，熱議選角。（網上圖片）

大批網民將Edan和Ali的樣子分別Key落原版木村拓哉和山口智子的經典劇照上，更有網民特意將Edan Key上木村當年標誌性的長髮造型，畫面充滿喜感與違和感。

網民將Edan和Ali的樣子分別Key落原版木村拓哉和山口智子的經典劇照上。（網上圖片）

更有網民特意將Edan Key上木村當年標誌性的長髮造型。（網上圖片）

有網民翻查資料指出，原版於1996年播出時，木村拓哉23歲、山口智子31歲（相差8歲）；而現實中，現年29歲的Edan與43歲的Ali足足相差了15歲。不少網民調侃這對「姊弟戀」的視覺年齡差距太大，誇張笑指「Ali做得Edan阿媽」，對這對組合能否成功重現當年的浪漫火花抱持觀望態度。

網民笑稱兩人相差15年「Ali 做得 Edan 老母」。（Threads）