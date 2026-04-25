鍾鎮濤北京置業撐學霸女鍾懿　網民譽為陳奕迅女兒康堤最強勁敵

藝人鍾鎮濤（阿B）一家三口近日在機場被粉絲野生捕獲，21歲愛女鍾懿憑藉清新脫俗的「初戀臉」與星味十足的簡約打扮成為全場焦點，完美遺傳父母的神基因。身為演藝圈「最強學霸星二代」，鍾懿不僅擁有英國電影學位，近日更成功考入北京電影學院導演系研究生，獲父親親赴北京置業全力護航。



鍾鎮濤與女兒鍾懿（IG@blqthe）

鍾鎮濤赴北京愛女鍾懿發展

現年73歲的影視歌巨星鍾鎮濤（B哥），近年不僅演藝事業常青，更因愛女鍾懿的卓越成就而倍感自豪。與一般僅靠名氣出道的星二代不同，鍾懿是一位實打實的「學霸級」演藝才女，早前她已順利完成在英國倫敦的電影學位課程，更成功考入北京電影學院的導演系研究生，展現出向幕後專業領域深造的野心。為了全力支持女兒在北京的學業與影視事業，鍾鎮濤甚至不惜親自赴京為愛女購置物業，以實際行動為女兒提供最舒適的創作環境，這份深沉的父愛體現了他對女兒「先讀書、後入行」教誨的支持。

B哥哥一家三口睇錄取結果時，興奮得尖叫出來！（微博@鍾鎮濤）

早在今年初的新加坡《及時行樂》巡迴演唱會中，鍾懿與妹妹鍾幗便一同登台與父親大玩音樂，當時鍾懿更臨時兼任和音，其大將之風與穩定的音樂造詣，讓現場觀眾紛紛盛讚其為全能型接班人，不僅遺傳了父親的演藝天賦，更擁有超越年齡的專業實力。

B哥鍾鎮濤與太太范姜的長女鍾懿（Blythe），小時候已在紅館舞台上自彈自唱，絕不欺場。（黃國立攝）

網民評鍾懿是陳康堤的最強勁敵

隨著鍾懿近年先後參與音樂綜藝《閃光的夏天2》及內地節目《奔赴！萬人現場》，她隨即被外界視為陳奕迅愛女陳康堤之後，最具競爭力的「最美星二代」。事實上，鍾懿在入行之初便已贏在起跑線上，當時其豪華的加油團陣容簡直震撼了整個娛樂圈。在宣傳片段中，包括歌神張學友、影帝梁家輝，以及杜德偉、關之琳、舒淇、任賢齊、陳小春及溫拿五虎等數十位演藝界教父級人馬紛紛現身錄影打氣。影后舒淇更在片段中俏皮自爆是鍾懿的「初代粉」，可見這位後起之秀早已集萬千寵愛於一身。

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鍾懿承傳演藝世家衣缽

鍾懿能夠在競爭激烈的演藝圈中脫穎而出，除了自身不懈的努力，其演藝世家的背景亦提供了肥沃的養分。鍾鎮濤的人生經歷過多番起伏，他於1988年與章小蕙結婚後育有長子 鍾嘉浚及長女鍾嘉晴，雖然這段婚姻於1997年離異告終，但隨後他與現任妻子范姜素貞共組幸福家庭，並先後誕下鍾懿及鍾幗兩名千金。

鍾懿巨星風範初現。（IG@junkung_official）

在父母的悉心教導下，鍾懿完美繼承了父親的演藝衣缽，並在學術與實戰之間取得了絕佳平衡。從在新加坡的舞台表演，到在北京與頂尖電影人才接軌，這對父女檔的承傳故事已成為香港樂壇與影壇的一段佳話。