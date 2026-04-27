陳瀅澳門開騷火辣熱舞引爆全場　張曦雯羅毓儀攜大燈牌到場力撐

撰文：種嚶嚶
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「本地舞台」主辦，兩大女神陳瀅和蔡潔擔任主角的限定現場演出《Pillow Talk》，4月25日晚於澳門銀河G Box圖滿謝幕，陳瀅施展渾身解數，苦練多時的歌藝與舞技一一派上用場，更在舞台回顧入行超過十年以來，不為人知的甘苦點滴，深情對話令人動容；整晚源源不絕發放粉絲福利，握手、玩遊戲之外，演出完成後，仍留在台上與粉絲合照，幸福感與滿足度雙雙爆燈！

陳瀅和蔡潔合體Live演出《Pillow Talk》驚喜不絕。（公關提供）

張曦雯及羅毓儀攜大燈牌力撐陳瀅

陳瀅二人人緣極佳，今次破天荒合體開show，一眾圈中好友周嘉洛、朱敏瀚、張曦雯、王敏奕、劉佩玥、羅毓儀、陳曉華、林俊淇、蔣祖曼、戴祖儀、鄺潔楹、黃子恆、莊思明、楊明、阮嘉敏、李爾晨、孟希璘、賴慰玲，陳嘉寶等，專程從香港拉隊往澳門捧場，聲勢浩大，張曦雯及羅毓儀更特別攜同兩塊大燈牌力撐《臥底嬌娃》的同劇好姊妹陳瀅！

圈中好友到場力撐。（公關提供）

陳瀅剖白入行初衷

陳瀅以一曲《下一站天后》揭開序幕，隨即坐上時光機，在台上重演當年為劇集《女人俱樂部》面試的情境，陳瀅剖白入行初衷：「婆婆由朝到晚都睇緊TVB劇，所以我有個小小心願，如果有一日婆婆喺溫哥華嘅電視屏幕面前，見到孫女演一套劇嘅話，我諗佢會為我而驕傲！」

陳瀅剖白入行初衷。（公關提供）

陳瀅透露唱歌大有進步

入行以來，陳瀅一直專攻演戲，近年嘗試挑戰唱歌，陳瀅最近亦與張曦雯、鍾柔美及羅毓儀合唱《臥底嬌娃》主題曲《喧嘩》，但要擔正大旗開show難免緊張，經過連月來秘密練兵，陳瀅明顯大有進步。穿着火辣性感的陳瀅，勁舞引爆熾熱氣氛，惹得全場觀眾激情吶喊，唱到《喧嘩》時，張曦雯與羅毓儀更即興開腔驚喜合唱，陳瀅搞笑道：「原來跳唱歌手係好口渴！我而家知道開show最大嘅挑戰係飲水同抖氣，綵排時候當然有好多時間慢慢飲 ，但正式又跳又唱，係好需要回氣，呢次攞到好好嘅經驗。」陳瀅談到媽媽遠道坐14個鐘頭飛機到澳門捧場，也居然能保持鎮定，反而張曦雯、王敏奕、劉佩玥等相繼淚腺失守，個個被陳瀅的真情與努力，感動到哭成淚人！

陳瀅透露唱歌大有進步。（公關提供）

兩大女神獻出舞台第一次，吸引香港、澳門、內地以至馬來西亞粉絲到場支持，當演繹壓軸歌曲《信者得愛》，簡直陷入瘋狂狀態，全場觀眾站立邊跳邊合唱！問到今次反應如此熱烈，可會期待移師香港甚至作巡迴演出，陳瀅表示：「我哋都係有求必應，而且一收到指示，必定會盡全力配合！」

陳瀅透露唱歌大有進步。（公關提供）
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