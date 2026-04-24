周吉佩張與辰默契爆發排練一take過　互唱對方作品即時解鎖歌曲

為慶祝myTV SUPER成立10周年，聯同TMG (TVB Music Group) 特別策劃全新網上直播音樂會《SUPER Unplugged Live》，首場演出將於2026年4月24日（星期五）晚上9時，透過myTV SUPER 33台以網上直播形式播出，並同步於香港、澳門、中國內地及海外地區免費開放予觀眾收看。



首場音樂會邀請到周吉佩及張與辰擔任演出歌手。（官方提供圖片）

本次音樂會邀請到周吉佩及張與辰擔任演出歌手，並共同參與節目構想，以《我們的原創時代》為主題。兩位音樂人透過各自於不同時期創作的作品，帶領觀眾回到音樂最原始的狀態，以Unplugged形式重新演繹，展現歌曲最純粹的情感與聲音質感。音樂會由資深音樂人沈宗賢擔任音樂總監，結合現場樂隊演奏，打造高質素、極具感染力的現場音樂體驗。

音樂總監沈宗賢（官方提供圖片）

兩位歌手全程投入排練默契超預期

周吉佩與張與辰過往曾多次合作，但今次為音樂會排練時，兩人坦言默契比預期更強。周吉佩笑言：「原來我哋好多嘢都可以一take過，好自然就完成咗。」兩人更會於演出中互唱對方作品，包括張與辰演繹周吉佩歌曲《第三人生》，以及周吉佩演繹張與辰作品《深海》，並分享彼此第一印象與合作後的轉變，甚至即場爆料對方不為人知的一面，成為節目另一焦點。張與辰則表示：「歌迷一直都好期待睇我哋用唔同方式去演繹歌曲。今次可以將作品變成Unplugged版本，呈現最原始嘅面貌，同埋同吉吉互唱大家嘅歌，對我嚟講係好特別同好期待。」

排練花絮（官方提供圖片）

高互動直播體驗 觀眾即時影響演出內容

myTV SUPER 33台 Chatroom一向以互動體驗見稱，今次直播將進一步強化觀眾參與。觀眾可透過聊天室功能即時互動，並以「聲量」支持喜愛的歌手，推動現場氣氛，更有機會獲得兩位歌手的親筆簽名海報。當整體「聲量」達到指定目標時，將可即時解鎖額外隱藏歌曲，讓觀眾由「觀看者」轉變為「推動演出的一份子」。

推動現場氣氛，更有機會獲得兩位歌手的親筆簽名海報。（官方提供圖片）

全球同步直播 打破地域界限

《SUPER Unplugged Live》將同步覆蓋香港、澳門、中國內地及海外地區，觀眾可透過 myTV SUPER 平台、埋堆堆APP (中國內地) 免費觀看及參與互動，與各地歌迷一同投入這場音樂交流。