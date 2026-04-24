夢之深境音樂會圓滿結束　李駿傑陳泳伽等眾星聯手揭文化節序幕

撰文：亞瑟
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「香港流行文化節」開幕節目 ： 一連兩場的《夢之深境》音樂會於日前圓滿結束，共同策劃及創作的本地音樂人馮穎琪和二胡演奏家朱芸編，加上演出陣容鼎盛-合唱團、室樂團、樂隊成員；街舞舞者、Beatboxer，以及一眾流行歌手。台上「玩」得盡興，台下觀眾驚喜連連，這場美夢，正好為「香港流行文化節」揭開序幕。

一連兩場的《夢之深境》音樂會於日前圓滿結束。（官方提供圖片）

「香港流行文化節」開幕節目《夢之深境》音樂會

兼任音樂總監暨演出者的朱芸編，甫開場便聯同樂手和室樂團成員，一口氣演奏十首經典電影配樂「炸場」。二胡、結他、小提琴......各種聲音在台上猶如跳探戈一般，無分中西、不辨新舊，只是盡情地起舞。

朱芸編聯同樂手和室樂團成員，一口氣演奏十首經典電影配樂「炸場」。（官方提供圖片）

合唱團和流行歌手緊接演出，首晚演出嘉賓林奕匡和陳泳伽@COLLAR，次晚的鄧小巧和李駿傑@MIRROR，都覺得今次音樂會的安排，對歌手來說是一個難得的「自肥」機會，因為能夠在一個音樂會中，與這麽多優秀的單位合作，是十分幸福的事。在合唱團和室樂團「助攻」下演繹自己喜歡的作品，感覺十分震撼！

李駿傑在合唱團和室樂團「助攻」下演繹自己喜歡的作品。（官方提供圖片）

與觀眾一同「造夢」 為文化節揭開序幕

最後一部分由街舞舞者和cccc領軍。負責舞蹈編排WinWin (楊安妮) 及Kenya Boya (葉子俊) 表示，這次合作對他們來說是個全新的體驗，「以一般舞蹈編排來說，我們會先設計好舞步，舞者只會跟着我們排好的舞步來跳。但今次可以說是共同創作，舞者由概念到演繹，都給了很多意見，這種互相碰撞，能夠擦出意想不到的火花。」而年紀輕輕的Haden展現出不亞於前輩的的壓台魅力，將現場氣氛進一步推高！

街舞舞者（官方提供圖片）
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