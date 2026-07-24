許志安演唱會2026香港｜門票公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：種嚶嚶 多娜
出版：更新：
許志安《ON STAGE》演唱會將於2026年10月8日、9日、10日在紅磡體育館舉行，將會在Klook開啟優先購票，會在Ubrtix開始公開售票。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
許志安演唱會2026香港丨詳情
演唱會日期：2026年10月8日、9日、10日（星期四、五、六）
演唱會時間： 8:15PM
演唱會地點：紅磡體育館
門票價錢：HK$580 / HK$780 / HK$1,280
許志安演唱會2026香港丨優先訂票
許志安演唱會2026香港丨Klook 優先訂票
優先訂票平台：Klook
優先訂票時間：7月15日上午10時起-18日晚上23點59分
* 每張門票需另支付HK$80手續費
許志安演唱會2026香港丨公開售票
公開售票平台：城市售票網 URBTIX
公開售票日期：7月24日
公開售票時間：上午10點起
許志安演唱會2026香港丨FWD 富衛人壽客戶會員
優先換購平台：FWD MAX 平台
優先換購時間：7月25日早上11時起
許志安演唱會2026香港丨其他FWD MAX 會員
優先換購平台：FWD MAX 平台
優先換購時間：7月26日早上11時起
許志安演唱會2026香港丨座位表
座位表僅供參考，實際以官方發佈為准。
許志安演唱會2026香港丨交通
【1】港鐵：
－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。
【2】巴士：
5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭
21｜彩雲 - 紅磡站
8｜九龍站-尖沙咀碼頭
8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭
87D｜錦英苑 - 紅磡站
11K｜竹園邨 - 紅磡站
11X｜上秀茂坪 - 紅磡站
260X｜寶田 - 紅磡站
A21｜機場 - 紅磡站