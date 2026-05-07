FTISLAND演唱會2026台北｜門票攻略＋購票連結＋座位表

FTISLAND演唱會台北站《2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ‘FaTe’ in TAIPEI》將於2027年6月20日（星期六） 、21日（星期日）在Legacy TERA舉行，會在ibon開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



FTISLAND演唱會台北站將於2027年6月20日（星期六） 、21日（星期日）在Legacy TERA舉行。（fb@希林國際 Chillin International）

FTISLAND演唱會2027台北 | 詳情

演唱會日期：6月20日（星期六）6PM 、6月21日（星期日）5PM

演唱會地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）

門票價錢：VIP 區 TWD 6,580 / Ａ區 TWD 5,580

（1）票價 TWD 6,580 為 TWD 6,500 演出門票＋TWD 80 福利

（2）票價 TWD 5,580 為 TWD 5,550 演出門票＋TWD 30 福利

※ TWD 80 福利內容：SOUNDCHECK＋VIP 專屬小卡一套＋臺北場限定小卡一套＋團體合照抽獎資格＋A2 親簽特別海報抽獎資格＋親簽拍立得抽獎資格。

※ TWD 30 福利內容：臺北場限定小卡一套＋團體合照抽獎資格＋A2 親簽特別海報抽獎資格＋親簽拍立得抽獎資格。

※ 於2026年6月7日23:59前購票且無退票者擁有福利抽獎資格，中獎名單將於2026年6月14日前公布，若購票人數低於抽獎人數，則有可能重複中獎。

FTISLAND演唱會台北站粉絲福利。（fb@希林國際 Chillin International）

FTISLAND演唱會2027台北 | 公開發售

公開發售平台：ibon 售票網站、7-11 ibon 機台

公開開賣日期：5月16日（星期六）

公開開賣時間：上午11點

FTISLAND演唱會2027台北 | 座位表