XG演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

日本音樂團體XG《XG WORLD TOUR: THE CORE Hong Kong SHOWS》演唱會將於2026年7月31日（星期五）8PM在亞洲國際博覽館10號館舉行，屆時會在Cityline優先發售，並會在Cityline、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

XG是日本由六名女性以及一個非二元性別者組成的七人流行音樂團體。（IG@xgofficial）

XG演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：7月31日（五）

演唱會時間：8PM

演唱會地點：亞洲國際博覽館10號館

門票價錢：HKD $699 / 899 / 1,199 / 1,399 / 1,799 / 2,199

>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

《XG WORLD TOUR: THE CORE Hong Kong SHOWS》演唱會海報（Facebook@AEG Presents Asia）

XG演唱會2026香港 |優先購票

門票優先訂票渠道：Cityline

門票優先訂票資格:ALPHAZ ANNUAL PREMIUM/STANDARD·MONTHLY PAID MEMBERS

門票優先發售時間：2026/5/13（三） 12:00PM - 11:59PM

XG演唱會2026香港 | 門票公售

公開發售平台：Cityline、大麥網

公開開賣日期：2026/5/14（四）

公開開賣時間：12:00PM

演唱會門票網購信用卡推介

恒生MMPOWER World Mastercard 主打網上零售簽賬有高達5%回贈！於Apple網店或App預訂iPhone 17更可享高達10%+FUN Dollars！另外，外簽幣簽賬有高達6%回贈！

>> 立即申請 <<

🎁新客戶經MoneyHero連結申請恒生MMPOWER World Mastercard，除了優先購票外，更可享以下優惠：

🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）

1. HK$800 現金（直接存入FPS戶口）；或

2. HK$800 惠康購物現金券；或

3. HK$800 蘋果禮品卡；或

4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或

5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或

6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）



優惠受條款及細則約束。

《XG WORLD TOUR: THE CORE Hong Kong SHOWS》演唱會購票福利。（Facebook@AEG Presents Asia）

XG演唱會2026香港 | 座位表

《XG WORLD TOUR: THE CORE Hong Kong SHOWS》演唱會座位表（Facebook@AEG Presents Asia）

XG演唱會2026香港 | Cityline 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。