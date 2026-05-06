Mahiru茉ひる演唱會2027台北｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表

日本女歌手茉ひる《Mahiru ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei》演唱會將於2027年3月27、28日（週六、日）在Zepp New Taipei舉行，會在Ticket Plus遠大售票開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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日本女歌手茉ひる Mahiru（IG@mahiru_automobile）

Mahiru茉ひる演唱會2027台北 | 詳情

演唱會日期：2027年3月27、28日（週六、日）

演唱會時間：27日17:00 進場 / 18:00 開演；

28日14:00 進場 / 15:00 開演

演唱會地點：Zepp New Taipei

門票價錢：1F 站位 NT$2,200 / 2F 座位 A 區 NT$3,000 / 2F 座位 B 區 NT$2,800 / 身障席 NT$1,100

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茉ひる《Mahiru ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei》演唱會海報（IG@mahiru_automobile）

Mahiru茉ひる演唱會2027台北 | 公售

公開發售平台：Ticket Plus遠大售票

公開開賣日期：2026年5月27日（三）

公開開賣時間：中午12時正

※根據主辦單位的銷售狀況，可能不會進行一般販售。

Mahiru茉ひる演唱會2027台北 | 登記抽選優先購票

優先訂票渠道：登記抽選

登記時間：2026 年 5 月 11 日（一）20:00 ～ 2026 年 5 月 13 日（三）20:00

結果公布：2026 年 5 月 15 日（五）12:00 起陸續發送 EMAIL 及簡訊通知

結帳期間：2026 年 5 月 15 日（五）確認中選後 ～ 2026 年 5 月 17 日（日）13:00 止

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優惠受條款及細則約束。

茉ひる《Mahiru ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei》演唱會將在Zepp New Taipei舉行（IG@mahiru_automobile）

Mahiru茉ひる演唱會2027台北 | 座位表

日本女歌手茉ひる《Mahiru ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei》演唱會將於2027年3月27、28日（週六、日）在Zepp New Taipei舉行。