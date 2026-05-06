Mahiru茉ひる演唱會2027台北｜門票優先公售攻略+購票連結+座位表
日本女歌手茉ひる《Mahiru ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei》演唱會將於2027年3月27、28日（週六、日）在Zepp New Taipei舉行，會在Ticket Plus遠大售票開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Mahiru茉ひる演唱會2027台北 | 詳情
演唱會日期：2027年3月27、28日（週六、日）
演唱會時間：27日17:00 進場 / 18:00 開演；
28日14:00 進場 / 15:00 開演
演唱會地點：Zepp New Taipei
門票價錢：1F 站位 NT$2,200 / 2F 座位 A 區 NT$3,000 / 2F 座位 B 區 NT$2,800 / 身障席 NT$1,100
Mahiru茉ひる演唱會2027台北 | 公售
公開發售平台：Ticket Plus遠大售票
公開開賣日期：2026年5月27日（三）
公開開賣時間：中午12時正
※根據主辦單位的銷售狀況，可能不會進行一般販售。
Mahiru茉ひる演唱會2027台北 | 登記抽選優先購票
優先訂票渠道：登記抽選
登記時間：2026 年 5 月 11 日（一）20:00 ～ 2026 年 5 月 13 日（三）20:00
結果公布：2026 年 5 月 15 日（五）12:00 起陸續發送 EMAIL 及簡訊通知
結帳期間：2026 年 5 月 15 日（五）確認中選後 ～ 2026 年 5 月 17 日（日）13:00 止
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優惠受條款及細則約束。
Mahiru茉ひる演唱會2027台北 | 座位表
日本女歌手茉ひる《Mahiru ONE-MAN LIVE 2027 in Zepp New Taipei》演唱會將於2027年3月27、28日（週六、日）在Zepp New Taipei舉行。