我在大戈壁沙漠收數的日子2026香港｜門票攻略+購票連結+座位表

《我在大戈壁沙漠收數的日子》舞台劇將於2026年2026年10月2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10，11日在香港藝術中心壽臣劇院舉行11場，會在goodshow.club優先開賣門票，並會在goodshow.club開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛及場地！



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《我在大戈壁沙漠收數的日子》舞台劇

《我在大戈壁沙漠收數的日子》舞台劇2026香港 | 詳情

舞台劇日期：2026年10月2(星期五)，3(星期六), 4(星期日), 6(星期二), 7(星期三), 8(星期四) ，9(星期五) ，10日(星期六)，11(星期日)

舞台劇時間：10月2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10日 8PM，10月3, 4, 11日 3PM

舞台劇地點：香港藝術中心壽臣劇院

門票價錢：$688, $788(極少量）

*限量$788 票價為較佳觀賞位置門票。

《我在大戈壁沙漠收數的日子》舞台劇2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：goodshow.club

門票發售時間：5月26日（星期二）早上11點起

*購票人士需為GoodShow.Club會員，建議提前於官方網站進行註冊。

*預訂只限$688及$788 VIP門票(極少量）。

*另設$488門票，但不設預訂服務。

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6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）



優惠受條款及細則約束。

優惠期：2026年5月23日至6月15日23:59

《我在大戈壁沙漠收數的日子》舞台劇（@wheniwasdeserted）

《我在大戈壁沙漠收數的日子》舞台劇2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：goodshow.club

公開開賣日期：暫未公佈

公開開賣時間：暫未公佈

門票限購(每個帳號)：8張

手續費：HK$38

*門票數量有限，售完即止。