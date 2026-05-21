古淖文推今年首支單曲《On The Rocks》　為順利拍攝狂飲烏龍茶

古淖文（German）2026年度首支單曲《On The Rocks》，由舊拍檔梁子龍監製、作曲及編曲，龍世傑填詞，已於5月20日正式派台。「520」是全世界都在告白的日子，古淖文卻選擇以《On The Rocks》這首深情力作，表達男人最浪漫的共鳴。



古淖文以《On The Rocks》這深情力作，表達男人最浪漫的共鳴。（公關提供）

新曲貼地題材令都巿人共鳴

由於之前派台的兩首派台歌都屬快歌，古淖文希望再推出新歌的話，首選是慢歌，而主題方面想反映為事業拼搏的都巿人心聲，「每個都巿人有都有自己嘅故事同壓力，特別喺事業拼搏時遇到問題，但不敢大膽主動向人傾訴，唯有同一班志同道合嘅好朋友小聚時，就會不知不覺間主動講出自己心事，我自己都會咁樣，有時都會約『中聲』家族嘅朋友把酒言歡，所以呢個主題對於我絕對係身同感受。」古淖文期望《On The Rocks》能帶給歌迷一種新的體驗「我想用歌聲去細訴大家嘅故事，同時，亦希望歌曲上面可以描述到更『貼地』題材，吸引到現代都市人嘅共鳴。」

古淖文認為曹越為適合MV中，獨立都巿女性的角色。（公關提供）

古淖文邀「中聲」家族客串演出

《On The Rocks》MV製作團隊，希望做到一班朋友在酒吧聚會，大家把酒言歡的感覺，古淖文最欣賞導演的小心思，「導演非常巧妙地從小故事，去結合整個歌曲的核心信息。」而為了呈現朋友之間的密切關係，古淖文提議邀請「中聲」家族的好朋友丁文俊、劉威煌、梁浩賢、甘永傑和曹越客串演出，「幾位男士我哋平時都會出去食吓飯，飲吓嘢，當然係「中二」嗰啲會再friend啲，需要拍MV即刻諗起佢哋。」至於邀請當中唯一的女將曹越，就因劇情需要，「MV有part嘅小故事係講男女感情嘅嘢，覺得佢好適合，因為佢好有現代女性嘅獨立特質。」

古淖文閒時都會約一班「中聲」家族好朋友到酒吧把酒言歡。（公關提供）

古淖文為「藝術犧牲」狂隊烏龍茶

由於古淖文跟丁文俊、劉威煌、梁浩賢、甘永傑及曹越都熟絡，當日在酒吧拍攝時，就好似好朋友聚會一樣輕鬆愉快，加上大家有默契，拍攝亦特別順利。古淖文更大讚一班好友的演技，「佢哋每位都表達到MV嘅主題，就係現代都巿人嗰份寂寞嘅無力感。」不過反而最困難竟然是「飲酒」部分，「為咗唔想影響拍攝，所以將所有有酒精嘅嘢飲品，都變晒烏龍茶，阿甘（甘永傑）係飲得最多烏龍茶，因為佢嗰段係要扮狂『隊酒』，所以真係飲到成肚係茶，而其他幾個兄弟就要不停咁篤球（桌球），不過大家都拍得好開心，因為真係同我哋平時聚會差唔多。」