ERROR吳保錡新歌《負評王》自嘲正面面對　冷處理回應惡意攻擊

ERROR成員吳保錡自出道以來，一直飽受各種網絡攻擊與負評，過去一年更近乎停工。面對外界不斷的批評，他兩年前選擇以音樂自嘲，萌生創作《負評王》一曲。經過兩年間反覆修改歌詞及旋律，直至最近，他終於覺得時機成熟，決定推出這首記錄了他面對網絡攻擊、一路走來的心路歷程的作品。

歌曲《負評王》。（公關提供）

與JNYBeatz共同作曲，薑檸樂填詞

《負評王》由JNYBeatz與吳保錡共同作曲，薑檸樂填詞，JNYBeatz編曲及監製。歌曲以自嘲與感謝交織，坦誠面對自身缺點，同時向那些不離不棄的fans說聲多謝。保錡最後表示：「缺點藏太多，你當然也可負評我。但正因為有你的支持，我才學會放低負評，正面面對。」

ERROR成員吳保錡。（公關提供）

Fans及朋友無條件支持成最大動力

保錡坦言，過去那段日子，他一度難以承受輿論壓力，就好像歌詞所說：「我踩進了最髒的泥土裡，連我自己都討厭自己。可偏偏有人不顧世人眼光，蹲下來溫柔地抱住我。」他形容，fans及身邊一些朋友這種無條件的支持，成為他繼續前行的最大動力。

吳保錡參加HYROX 。（公關提供）

推出新歌前夕再遇惡意攻擊

然而，就在他下定決心推出《負評王》之際，網上再次出現惡意攻擊。保錡選擇在原文留言回應，並在自己的社交平台上發文表態，此後便不再理會，繼續專注做好認為對的事，以「冷處理」方式面對網絡上的紛擾。保錡說：「『外界猛烈負評，說穿我的品性；唯有你不停，連繫著我的心聲。』歌詞中這段話，正是我此刻最真實的寫照。」