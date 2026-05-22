有片｜演藝學院觀眾爭執　聲浪蓋台前　團隊：感謝演員專業演出

灣仔香港演藝學院，昨晚（21日）上演舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》。惟演出進行時，兩名男女觀眾因聲浪問題爭執，有人大叫「救命」。最終其中一方被襲擊受傷，報警送院。劇團其後在網上發文回應事件，並感謝演員未受事件影響，繼續專業演出。



演員謝幕時台下傳來嘈吵聲。（Threads iamstrawberrybear 圖片）

警方稱，一名姓萬（34歲）男觀眾疑不滿另一名姓鄧（33歲）女觀眾與朋友聊天時聲浪過大，雙方口角。文男涉嫌襲擊對方被捕，鄧女前額受傷流血送院治理，案件列作襲擊致造成實際身體傷害。

據了解，兩人互不認識，只是坐在鄰座。話劇演出期間鄧女不停與朋友交談，令萬男感到滋擾而起爭執。當話劇結束之際，萬男以手襲擊鄧女的眼部三次，以致她左眼瘀傷，於是報警。

《關於那隻龜回魂的故事》團隊於今日（22日）凌晨時份，在社交媒體公布事件。

「我哋製作呢套劇嘅初心，都係希望觀眾可以開開心心入場，帶住笑聲同美好回憶離開。很遺憾，昨晚（21/5）演出及謝幕期間，高座觀眾席發生了爭執事件，現場聲浪甚至連台上演員亦有聽到。感謝演員們在過程中仍然保持專業，繼續專注完成整場演出。

事件雖已交由警方跟進處理，但相信事件確實影響到部分觀眾嘅觀劇體驗，我哋團隊對此感到非常抱歉。

舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》團隊，事後在社交媒體交代事件。

有在場觀眾留言講述事發經過。該觀眾指，演出期間聽到一名男子說：「講咩好大聲呀！」其他觀眾以為是劇場內容的一部份。直至謝幕時聽到有人叫救命，又指自己「唔見咗副眼鏡」。最終台上開燈，所有人才見到涉事男子及一名受傷女子，該女子隨後由救護車送走，男子則由警員帶走。該觀眾同時感謝工作人員︰「辛苦晒在場工作人員、同埋已經立即處理」又痛心被打傷的女觀眾「三唔識七俾人打都好冤禮」。

另有觀眾道：「最初以為舞台效果，點知真係鬧交！」亦有觀眾留言稱讚工作人員及時應對︰「其實唔關你地事，辛苦晒大家！同埋亞祖（監製王耀祖）叫開House light確實一讚，反應快！」

觀眾留言稱中段時聽到爭執聲。（網上截圖）

由網上片段可見，當時演員在台上謝幕，台下傳來男子大叫：「救命呀有人打我呀！」

其間話劇團的監製在台上向觀眾稱：「監察部同事會係（喺）到幫手處理，不如我哋冷靜少少先，一陣等我自己，我都係呢套戲嘅監製，我一陣出嚟同你地（哋），照顧下你地（哋）。開少少house light先，等大家光猛啲，唔使黑麻麻。聽我哋講埋少少嘢先，我一陣落嚟同你處理。」

《關於那隻龜回魂的故事》的宣傳海報。

舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，由王耀祖、周怡、孫偉文監製；阮韻珊編劇；陳焯輝導演。演員為阮小儀、楊樂文、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎。根據網上資料，該劇於今年5月8日起在演藝學院歌劇院演出多場，門票由388元至988元不等，而988元的門票均已售罄。