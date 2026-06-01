張敬軒演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

張敬軒《軒動心靈》澳門站演唱會將於2026年7月4日（六）在美高梅劇院舉行，暫未公佈開賣門票信息，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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演唱會海報（IG@wah_wah_lee）

張敬軒演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年7月4日（六）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：美高梅劇院

門票價錢：暫未公佈

注意：本次演出沒有公開售票

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優惠期：2026年5月23日至6月15日23:59

張敬軒（IG@hinscheung）

張敬軒演唱會2026澳門 | 座位表

官方暫未發佈座位表，實際以官方發佈為準。