張敬軒演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
張敬軒《軒動心靈》澳門站演唱會將於2026年7月4日（六）在美高梅劇院舉行，暫未公佈開賣門票信息，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
張敬軒演唱會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：2026年7月4日（六）
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：美高梅劇院
門票價錢：暫未公佈
注意：本次演出沒有公開售票
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張敬軒演唱會2026澳門 | 座位表
官方暫未發佈座位表，實際以官方發佈為準。