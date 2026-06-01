IdG Bubbles跳唱《GODS》熱血燃爆Comic Con　新作獲周耀輝填詞

一連三日香港首個大型國際動漫文化盛事「Comic Con」於周日（5月31日）圓滿落幕，吸引大批動漫、遊戲及流行文化愛好者到場參與。而大會邀請了由7位女生組成的IdG Bubbles擔任表演嘉賓，亦是今屆活動唯一參與演出的本地女子組合，象徵著香港本地偶像文化逐步走進更多元化的大型舞台，也為IdG團隊踏入新里程揭開序幕。

大會邀請了由7位女生組成的IdG Bubbles擔任表演嘉賓，亦是今屆活動唯一參與演出的本地女子組合，她們都直言十分榮幸，亦希望明年能再參與。（公關提供）

在原定活動上，IdG Bubbles將與台鋼Wing Stars啦啦隊首度同台合作演出，IdG Bubbles亦對此合作十分期待，但無奈Wing Stars因簽證未能上台參與。IdG Bubbles雖感失望，亦希望很快再有機會在下一個舞台再度合作。

原定與台鋼Wing Stars啦啦隊的合作演出臨時有變，但IdG Bubbles亦盡全力撐起舞台。（公關提供）

《泡泡我！》跳唱瞬間點燃全場氣氛

雖然合作臨時有變，但IdG Bubbles亦盡全力撐起舞台。她們率先帶來出道作品《泡泡我！》，跳唱火力全開，瞬間燃點現場氣氛，觀眾歡呼聲不絕於耳，成為全場焦點之一。 除了出道作，IdG Bubbles亦為現場觀眾送上多首人氣作品，包括《春季再遇》及全新Rock版本《謝謝您！》，展現組合不同面向的舞台魅力。其後更帶來重新Bubbles Remix的韓國人氣組合NewJeans 2023年《英雄聯盟》（LoL）世界大賽主題曲《GODS》，將電競熱血元素融入表演之中，令現場觀眾感受到充滿力量及節奏感的演出張力。

IdG Bubbles率先帶來出道作品《泡泡我！》，跳唱火力全開，瞬間燃點現場氣氛，隨後更送上多首人氣作品，以及重新Bubbles Remix的NewJeans的歌曲《GODS》。（公關提供）

壓軸獻唱周耀輝填詞新作《一生會講幾多次再見》

而壓軸環節則感動演唱最新作品《一生會講幾多次再見》。歌曲由IdG總製作人亞拔（Bert744）歷時超過一年打造，歌詞更首次與著名填詞人周耀輝合作，以成長路上不同階段的離別與重逢作為主題，感動全場。

現場粉絲都好熱情啊。（影片截圖）

7.4舉行「偶像女生 IdG The 1st」首個大型專屬音樂會

隨著IdG企劃即將踏入新里程，團隊亦於活動中向現場觀眾宣布重大消息——「偶像女生 IdG The 1st」首個大型專屬音樂會將於7月4日下午4時假西九文化區Backyard@AXA Wonderland舉行。屆時IdG Bubbles、IdG Sundae、一眾偶像女生及IdG合唱團將同台演出，為企劃成立一周年寫下重要里程碑。

隨著IdG企劃即將踏入新里程，團隊亦於活動中向現場觀眾宣布重大消息——「偶像女生 IdG The 1st」首個大型專屬音樂會將於7月4日下午4時假西九文化區 Backyard @ AXA Wonderland舉行。（公關提供）

此外，音樂會門票將於6月6日下午3時在觀塘apm舉行「偶像女生全團現場實體優先訂票活動」，粉絲可率先購買門票及與一眾偶像女生近距離見面，共同迎接這場屬於香港新世代偶像文化的重要盛事。