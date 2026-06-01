楊千嬅演唱會2026廣州｜門票攻略＋購票連結＋座位表
撰文：河伯 多娜
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楊千嬅《楊千嬅 Live MY LIVE 1.0世界巡迴演唱會》廣州站演唱會將於2026年8月15日（星期六）在廣州天河體育中心體育場舉行，會在大麥、貓眼、繽紛島開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
楊千嬅演唱會2026廣州 | 詳情
演唱會日期：2026年8月15日（星期六）
演唱會時間：19:00
演唱會地點：廣州天河體育中心體育場
門票價錢：看台398元，看台498元，看台598元，內場698元，內場898元，內場1098元
楊千嬅演唱會2026廣州 | 公開發售
公開發售平台 ：大麥、貓眼、繽紛島
公開開賣日期：暫未公佈
公開開賣時間：暫未公佈
楊千嬅演唱會2026廣州 | 座位表
正式座位圖暫未公佈，先參考陶喆《SOUL POWER Ⅱ PLUS》演唱會的座位表
楊千嬅演唱會2026廣州 | 大麥 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。