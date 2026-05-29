PER SE x 晚安莉莉演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

PER SE x 晚安莉莉演唱會《Backyard Live: PER SE NIGHTTIME POEMS FEATURING 晚安莉莉》演唱會將於2026年6月27日（星期六）在Backyard@AXA WONDERLAND舉行，會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《Backyard Live: PER SE NIGHTTIME POEMS FEATURING 晚安莉莉》（Facebook@耀榮文化 Yiu Wing Live）

PER SE x 晚安莉莉演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年6月27日（星期六）

演唱會時間：18:30pm

演唱會地點：Backyard@AXA WONDERLAND

門票價錢：VIP ｜ $888（企位）/GA｜$588 （企位）

VIP專享福利：PER SE 合照福利 1 張（2:10人）/PER SE 親筆簽名海報 1 張

PER SE x 晚安莉莉演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Klook

公開開賣日期：2026年6月1日（星期一）

公開開賣時間：12:00

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晚安莉莉（IG@goodnight.lillie）

PER SE x 晚安莉莉演唱會2026香港 | 座位表（預計）

正式座位表暫未公佈，先參考《Backyard Live: ToNick 我是你的洗碗機》演唱會的座位表

正式座位表暫未公佈，先參考《Backyard Live: ToNick 我是你的洗碗機》演唱會的座位表（KLOOK官網）

PER SE x 晚安莉莉演唱會2026香港 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。