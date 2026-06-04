保良局慈善騷8.14紅館開唱　Twins林家謙湯令山傾力演出獻愛心

保良局多年來舉辦多項籌募活動,每年均秉持創新及務實原則,積極加入新元素,致力籌集更多善款以推展各項服務。配合今年「匯聚星光,閃耀人生,保良局 SHINE ON」的主題,保良局將全新打造煥然一新的慈善音樂盛事——《SHINE ON! 保良慈善演唱會》,透過現場音樂演出,凝聚社會各界力量,為弱勢社群籌募善款。是次節目由保良局副主席何猷亨先生擔任節目籌委會主席,副主席郭浩泉先生、總理嚴子諭先生、總理司徒立先生及總理李文斌先生, MH, JP 擔任聯席主席。

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《SHINE ON! 保良慈善演唱會》將於2026年8月14日假紅磡香港體育館舉行。（公關提供）

《SHINE ON! 保良慈善演唱會》演出陣容鼎盛

《SHINE ON! 保良慈善演唱會》將於2026年8月14日假紅磡香港體育館舉行,採用四面舞台設計,拉近歌手與觀眾距離,營造更具感染力的現場音樂氛圍。是次演出陣容鼎盛,集合多位人氣歌手傾力演出,包括 TWINS、林家謙、馮允謙、Gin Lee李幸倪、Gareth.T湯令山、TysonYoshi、關心妍、JW王灝兒、曾比特、雲浩影、黃淑蔓、CY陳宗澤、姚焯菲、張馳豪,同場亦有中年好聲音義工周吉佩、劉洋、李金凱及龍婷,熱唱耳熟能詳的經典快歌。一眾歌手將輪番登場,以多元音樂風格帶動舞台,呈現節奏明快、層次豐富的演出。演唱會並由星級主持林盛斌 (Bob)及李尹嫣擔任司儀,帶動全場氣氛。

《SHINE ON! 保良慈善演唱會》節目籌委會主席暨保良局副主席何猷亨先生,一直支持保良局各項社會服務,致力回饋社會。（公關提供）

支援青少年開創多元化機遇回饋社會

《SHINE ON! 保良慈善演唱會》不僅是一場音樂盛會,更是保良局推動慈善發展的重要新里程。保良局希望透過創新形式及匯聚多元音樂力量,吸引更多市民關注保良局服務,並鼓勵公眾以不同方式參與及支持慈善發展。是次演唱會籌得之善款收益,將撥充保良局旗下逾 320個服務單位,嘉惠基層及弱勢社群,包括支援青少年開創多元化機遇,建立良好的平台予他們探索自我、發揮所長、回饋社會。

SHINE ON!保良慈善演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年8月14日（星期五）

演唱會時間：晚上8時15分

演唱會地點：紅磡香港體育館

門票價錢：HK$1,800 / HK$1,200 / HK$580

SHINE ON!保良慈善演唱會2026香港 | Trip優先購票

優先訂票平台：Trip.com

門票發售時間：2026年6月12日（星期五） 中午12時起

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SHINE ON!保良慈善演唱會2026香港 | 公開發售

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