曾傲棐新歌聯手黃偉文填詞合作　大膽自嘲：我係偶像派歌手

曾傲棐（Arvin）新歌《實物落差協會》上架，新歌由曾比特、廖志華、歐立基作曲，黃偉文填詞，Dick Wong編曲，周錫漢監製。今次亦係曾傲棐出道以來首次與黃偉文合作。

曾傲棐（Arvin）新歌《實物落差協會》上架。（官方提供圖片）

首次搵黃偉文填詞

《實物落差協會》以黃偉文一貫犀利筆觸，拆解這個「見光死」的年代，當人人都習慣精心打造網絡分身，真實見面反而成為最大冒險。歌詞探討我們愛上的，究竟是真實的對方，還是那個經過層層濾鏡包裝的幻象。

有趣的，歌曲的誕生過程本身已經充滿「民意基礎」。曾傲棐透露，新歌是找來一小組聽眾幫他在一大堆demo中篩選出來的其中一首，最後再由黃偉文拍板。當確認選用這首曲的時候，曾傲棐最初沒有太大聯想，但當他錄完一次哼唱demo後，腦海中竟浮現一個「戇直男求愛不遂自嘲」的畫面，他笑言：「如果由自己填詞，可能都會寫返求愛不遂嘅故事。」

歌詞探討我們愛上的，究竟是真實的對方，還是那個經過層層濾鏡包裝的幻象。（官方提供圖片）

首次跟黃偉文合作，曾傲棐指沒有特別猜想對方填詞方向，一向搞怪的他又以「高情商回答」及「低情商回答」拆解自己心態，「高情商版本係好奇黃偉文會點睇我，佢會覺得我適合啲乜嘢嘅題材同埋歌詞，低情商回答：冇。」不過當歌詞真正到手後，曾傲棐即刻興奮跟朋友分享，大家都不約而同覺得，這份歌詞猶如真實生活中的曾傲棐會講出來的內容。

至於講到自己「最實物落差」的地方，曾傲棐毫不猶豫自嘲：「其實我係偶像派歌手，哈哈。」認真識玩。