陳瑞輝Frankie挑戰虐心情歌　拒絕再躺平公開爭取工作：想多演戲

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）在劇集《IT狗2.0》與音樂劇《小男人周記》中展現演技的多面性，今日回歸歌手身份，繼《皮思苦》後推出第二首個人單曲《是日戀愛》，由陳可為作曲、 Oscar填詞與黃兆銘編曲，更邀得金牌監製舒文助陣，度身訂造一首虐心「輝歌」！Frankie說：「今次跟舒老闆合作的體驗，跟以往錄音截然不同，因為舒老闆對廣東歌的用字與咬字，有深刻的體會與理解，所以完成錄音後，自覺上了一課廣東歌精讀班，獲益良多，特別鳴謝舒老闆循循善誘。」

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）繼《皮思苦》後推出第二首個人單曲《是日戀愛》。

Frankie跟金牌監製舒文合作，並說：「今次跟舒老闆合作的體驗，跟以往錄音截然不同，因為舒老闆對廣東歌的用字與咬字，有深刻的體會與理解，所以完成錄音後，自覺上了一課廣東歌精讀班，獲益良多，特別鳴謝舒老闆循循善誘。」

為了令聽眾沉浸式感受《是日戀愛》這首「輝歌」，Frankie專誠找來恆仔@ToNick擔任MV導演，講述一名天生有缺憾的調音師犧牲自己去成全別人的虐心戀曲。Frankie飾演的鋼琴調音師擁有「盛世美顏」當然是常識，除了與女主角談情說愛，包括手拖手、頭貼頭與共舞等甜蜜戲份外，更有一場令人揪心的催淚戲份，帶領各位「皮寶寶」徘徊愛與痛的邊緣，同時呈現Frankie在演技與情感表達上的成長。

Frankie專誠找來恆仔@ToNick擔任MV導演。

《是日戀愛》講述一名天生有缺憾的調音師犧牲自己去成全別人的虐心戀曲。

除了與女主角談情說愛，包括手拖手、頭貼頭與共舞等甜蜜戲份外，更有一場令人揪心的催淚戲份。

MV有令人揪心的催淚戲份。

Frankie說：「其實MV拍攝的前一日，天氣預報顯示是全天候下雨，難免會擔心影響外景進度，幸好在海邊拍攝時短暫放晴，無風無雨，相當幸運！至於最難忘是拍攝最後一個場景時，因為突然下雨的關係，燈泡因為氣溫驟變而爆開，突然『爆燈』的一刹那嚇倒現場所有工作人員，因為本身我正正企在燈旁邊。哈哈！」

Frankie說：「其實MV拍攝的前一日，天氣預報顯示是全天候下雨，難免會擔心影響外景進度，幸好在海邊拍攝時短暫放晴，無風無雨，相當幸運！」

Frankie：「至於最難忘是拍攝最後一個場景時，因為突然下雨的關係，燈泡因為氣溫驟變而爆開，突然『爆燈』的一刹那嚇倒現場所有工作人員，因為本身我正正企在燈旁邊。哈哈！」

正所謂「落地開花，富貴榮華」，Frankie以「NEVER」金句「失敗乃成功之後母」去看待這段小插曲：「希望今次大家在新歌《是日戀愛》中聽到我的用心，感受到我的進步，最緊要多多支持，大家狂Loop的話，相信下一首歌很快便會面世！」

Frankie希望大家感受到他的用心和進步，表示：「大家狂Loop的話，相信下一首歌很快便會面世！」

近年專注戲劇發展的Frankie直言，演戲對唱歌大有幫助，希望將來長演長有，決絕告別「NEVER」的躺平心態，「有Say」地公開爭取工作機會！他說：「今次推出新歌令我切身體會到實踐的重要性，因為近年有機會演出音樂劇，令我對演戲更有信心，所以之後也想多拍劇及演出舞台劇，一來可以有更多機會實踐；二來可以更常跟觀眾見面，我甚麼角色也肯做呢！」想響應Frankie的「公開爭取」，各位「皮寶寶」一定要身體力行到各大音樂平台收聽新歌《是日戀愛》，一齊Loop爆MV欣賞皮皮的演技大躍進，溫馨提示大家要帶紙巾傍身！

Frankie決絕告別躺平心態，公開爭取工作機會：「今次推出新歌令我切身體會到實踐的重要性，因為近年有機會演出音樂劇，令我對演戲更有信心，所以之後也想多拍劇及演出舞台劇，一來可以有更多機會實踐；二來可以更常跟觀眾見面，我甚麼角色也肯做呢！」