10歲天才唱作人陸海悠親自作曲挑戰慢歌　回母校穿畢業袍拍MV

獨立唱作人、年僅10歲的陸海悠（Hazel），今年推出首支單曲《最後的夏天》，這是Hazel第三首親自作曲的派台作品，亦是她首次挑戰慢歌，作為送給自己畢業的禮物，也希望藉着作品為同樣今年夏天畢業的莘莘學子加油打氣。



陸海悠推出今年首支單曲《最後的夏天》。（官方提供）

樂隊晚安莉莉水金第二度出任監製

跟之前兩首派台作品一樣，就讀國際學校的Hazel，寫英文比中文更流利，所以這首歌同樣先寫英文版本《The Last Summer》，才交給填詞人蠢財幫手寫上中文版的《最後的夏天》。而歌曲監製是繼《Cotton Candy Dreams》後，再合作的Watergold（晚安莉莉的水金），Hazel謂這次合作得更順利，「第一次合作仲會覺得好尷尬，有問題都會唔知講唔講好，依家熟絡少少，可以冇咁緊張同佢分享，錄音可以更加順利。」 今次亦是Hazel期待已久的慢歌，以往表演經常又唱又跳的她，今次還計劃好不會加上舞步演繹，「我會選擇表演時唔會跳任何舞配合，因為講畢業主題，應該要正經啲嘛！」

樂隊晚安莉莉水金第二度出任監製。（官方提供圖片）

首次創作慢歌送給自己作畢業禮物

《最後的夏天》以畢業做主題，原來跟Hazel的親身經歷有關，「我讀國際學校，嚟緊就要升讀Year 7，雖然等於傳統學校六年級，但係要去第二間學校升，所以要同學仔分開，我想寫首歌同同學say goodbye，亦都想同自己呢個階段say goodbye。」除了送給自己，Hazel也希望送給同樣在夏天前，結束一個學習階段的學生們，「我都希望送呢首歌畀所有畢業嘅人，就算啲哥哥姐姐中學、大學畢業，應該心情都會同我一樣，都會好唔捨得啲同學，大家一齊好開心嘅日子，所以佢哋應該都會啱聽。」

首次創作慢歌送給自己作畢業禮物。（官方提供圖片）

MV學校取景同學客串最有紀念價值

今次MV最特別之處是在Hazel的學校取景，還邀請了同學為她客串，「真係好多謝學校，同佢哋提出想喺學校拍MV嘅要求，佢哋完全配合，令到成首歌更加有紀念價值。」造型方面，專登穿上校服、體育服和畢業袍拍攝，當中Hazel最愛體育服，「我同同學大家都好鍾意上體育堂，因為可以唔使着校服，可以輕鬆啲，加上女仔可以唔使着裙，跑嚟跑去特別舒服。」有不少拍攝經驗的Hazel，這次在學校拍攝感覺卻大不同，「可能係身份唔同咗，我係歌手身份返學校，所以熟識得嚟又有啲陌生。」Hazel坦言對這次作品非常滿意，而且亦代表自己歌唱事業一個階段性的「畢業」，「呢件事好夢幻，因為真係冇諗過仲可以返到學校拍MV，出埋呢首歌，我快歌又試過，今次又試埋慢歌，中文、英文歌亦試過，好似完成咗由細到大嘅一個夢想。」