楊詩敏聯乘譚偉權7月香港開騷大鬥演技　為演出激減數磅大騷香肩

《唔妥你還是愛你》將於7月10至12日及17至19日晚上8時上演。領銜演出的楊詩敏（蝦頭）與譚偉權（Gary哥哥），兩位同樣畢業於演藝學院的實力派演員，將以Music Show的形式，唱着歌與觀眾一同拆解愛情中的求生攻略。

《唔妥你還是愛你》演唱會海報（公關提供）

楊詩敏與譚偉權開騷大鬥搞笑演技

《唔妥你還是愛你》由盧俊豪執導，音樂總監為Chris Mak，副導演蘇子情，監製及製作總監曾以德，監製羅穎禧。故事以「追、求、定、結、離」的人生格局，配合觀眾熟悉的流行歌曲，唱盡男女間的哀怨情仇。蝦頭與Gary哥哥更會大鬥搞笑演技，擦出連場笑彈，讓觀眾在歡笑聲中重新審視又愛又恨的男女關係。大會以「前世欠咗你，今世笑住還」及「你係啱嘅，我都冇錯囉」為宣傳口號，幽默道出愛情中的無奈與包容。

楊詩敏與譚偉權開騷大鬥搞笑演技。（公關提供）

楊詩敏18歲曾參演譚偉權音樂劇

蝦頭與Gary哥哥的緣分，始於蝦頭18歲時初入演藝學院，當時她有份參與Gary哥哥主演的音樂劇《遇上1941的女孩》，擔任和音。蝦頭回憶：「當年見到師兄師姐又唱又跳好正，我同自己講要俾心機讀書，將來都要俾好嘅表演大家睇。」事隔多年，二人終能再度同台。Gary哥哥表示，這次故事大綱由二人反覆溝通後構思出來，二人猶如置身擂台，互相交流對感情的看法。他特別提到，他相信自己跟音樂總監Chris Mak的默契，足以令觀眾於整個演出中產生「同呼同吸」的感覺，並期望觀眾能放下煩惱，享受一個愉快的晚上。

楊詩敏18歲曾參演譚偉權音樂劇。（公關提供）

楊詩敏為演出激減數磅

在宣傳海報中，蝦頭形象性感，貼身高叉黑色露肩裙，身形明顯比過往纖瘦，蝦頭說：「過去大半年積極為人生作好準備，努力追求身體健康。剛好遇上這個演出機會，讓我能與Gary哥哥一同又演又唱。」蝦頭表示最近很多人說她變漂亮了，她認為這不只是外表改變，自己也多了禪修，是從內心美出來，希望大家都能像她一樣既漂亮又健康。

楊詩敏為演出激減數磅。（公關提供）

《唔妥你還是愛你》圍繞男女愛恨故事

今次《唔妥你還是愛你》的主題圍繞男女之間糾纏不清、又愛又恨的種種故事，非常生活化。蝦頭透露演出將選用大量經典歌曲，配合戲劇演出來說故事，既搞笑又能讓觀眾產生共鳴外，蝦頭更會保留她標誌式的棟篤笑互動環節，道：「我每一次的表演都會有一些互動環節，所以這次的音樂秀會讓人耳目一新，大家可能都沒有經歷過類似的作品，敬請期待！」